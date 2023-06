Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Staatsanwaltschaft lässt Dealer wieder frei. Ein Dealer mit 220 Gramm Gras wurde wegen fehlender Haftgründe entlassen.

In Gronau (NRW) Enscheder Straße; Kontrollzeit: 01.06.2023, 17:30 Uhr wurde ein vermeintlicher Dealer von der Polizei aufgefunden. Am Donnerstagnachmittag fiel Beamten ein verdächtiger Mann aus. Der 29-jährige fuhr Motorrad mit einem schwarzen Rucksack. Aus diesem Rucksack war starker Cannabisgeruch wahrnehmbar. Die Beamten durchsuchten den Rucksack und landeten laut eigener Pressemitteilung einen “Volltreffer”. In dem Rucksack befanden sich 220 Gramm Cannabis sowie circa 7 Gramm Amphetamin. Beides wurde von der Polizei sichergestellt. Ebenfalls wurden 280 Euro Bargeld gefunden, welches die Polizei als mögliches “Dealergeld” bezeichnete. Der 29-jährige gab den unplausiblen Grund an, dass er den Rucksack gefunden hat. Dies kauften ihm die Beamten selbstverständlich nicht ab. Ebenfalls wurde eine Blutprobe entnommen, da ein freiwilliger Drogentest positiv auf Kokain ausfiel.

Überraschend ist jedoch, dass der Verdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Haftgründe vorzeitig entlassen wurde. Dies ist eine überraschende Wendung. Ist dies der Anfang vom Ende der Prohibition oder nur ein Ausnahmefall? Es ist jedenfalls erfreulich, dass dieses Mensch zumindest vorerst sein Leben weiter in Freiheit leben kann. Einem 19-Jährigen in Halle erging es nicht so blended.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken