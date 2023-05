Wird Aurora von der NASDAQ-Börse gestrichen?

Aurora-Aktie vom Börsenstar zum Pennystock

Die Aktie des kanadischen Unternehmens Aurora ist in den letzten Monaten stark unter Druck geraten. Für die einstige Gewinner-Aktie besteht derzeit die Möglichkeit, dass sie von der NASDAQ-Börse gestrichen werden könnte.

Aurora mit Sitz in Kanada ist international tätig und beteiligt sich auch am Großhandel mit medizinischem Cannabis und am Vertrieb von Cannabidiol (CBD)-Produkten in den USA. Die Aktie des Unternehmens hat sich in der Vergangenheit deutlich höher gehandelt, jedoch wird derzeit nicht wirklich empfohlen, in sie zu investieren. Derzeit erfüllt das Unternehmen die Mindestanforderungen für den Verbleib im NASDAQ nicht mehr. Die Aktie hat in den letzten Jahren erheblich an Wert verloren und befindet sich weiterhin auf einem Abwärtstrend. Die NASDAQ hat bestimmte Mindestanforderungen an Unternehmen gelistet, die an ihrer Börse gehandelt werden. Diese Anforderungen beziehen sich auf Aspekte wie den Aktienkurs, die Marktkapitalisierung und die Anzahl der Aktionäre.

Der Aktienkurs von Aurora Cannabis ist in den letzten Monaten erheblich gefallen, was zu einer niedrigen Marktkapitalisierung führt. Dies könnte zur Folge haben, dass die NASDAQ das Unternehmen von ihrer Börse streicht, sofern die Voraussetzungen nicht wieder erfüllt werden. Eine Delisting-Entscheidung würde das Vertrauen der Anleger beeinträchtigen und den Handel mit der Aktie stark erschweren. Die fundamentale Lage des Unternehmens wird von Experten als schwach angesehen.

Trendanalysen der Aktie deuten darauf hin, dass sich die Aktie derzeit in einem bärischen Markt befindet und kein guter Zeitpunkt für den Kauf ist. Ein Bärenmarkt an der Börse bezieht sich auf eine Phase, in der die Kurse von Wertpapieren, wie Aktien, über einen längeren Zeitraum hinweg sinken. Er ist gekennzeichnet durch eine pessimistische Stimmung unter den Investoren, die zu einem allgemeinen Verkaufsdruck führt. In einem Bärenmarkt dominieren also rückläufige Trends und negative Marktbewegungen. Das Fazit der Experten lautet, dass aufgrund der verschiedenen betrachteten Kriterien die Aurora Cannabis-Aktie derzeit als “Halten” bewertet wird. Es wird empfohlen, regelmäßig auf Aktualisierungen zu achten.

