Kein Herz für Cannabis-Unternehmen

Kommerzielle Cannabis-Produzenten trauern um entgangenes Milliardengeschäft

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung ist in zweierlei Hinsicht ein Tabubruch: Zum einen wird Millionen von der Gesellschaft ausgestoßenen Menschen die Hand gereicht, um sie ein bisschen aus dem „Drogensumpf“ der Unterwelt zu holen, zum anderen werden die Prinzipien des Kapitalismus verletzt und der längst überwunden geglaubte DDR-Kommunismus recycelt.

Der Tabubruch der Entkriminalisierung kleiner Kiffer mag für die Hälfte der deutschen Bevölkerung noch hinnehmbar sein, aber dass dabei die Regeln der freien kapitalistischen Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt werden und das Allerweltskraut Volkseigentum bleiben soll, grenzt nach bundesdeutschem Selbstverständnis an übelsten Bolschewismus.

Der Legalisierungsplan der Bundesregierung hat folglich so manchen Aasgeier des Geldadels aus allen Wolken fallen lassen, und das Gejammer ist groß ob des entgangenen Milliardengeschäfts für einige wenige Privilegierte. Der Traum von Hochsicherheitsgigafabriken zur Herstellung von Industriegras unter Kunstlicht ist vorerst ausgeträumt – nix mit Fettlebe auf Kosten der Hanffreunde, die es mit Cannabis zu Wucherpreisen auszupressen galt.

Wie schmerzhaft der unkonventionelle Weg der Ampelkoalition für die Glücksritter des Kapitalmarktes ist, lässt der Geschäftsführer der Berliner Sanity Group durchblicken. Im RedationsNetzwerk Deutschland (RND) wird Finn Hänsel dahingehend zitiert, dass der kleine Kreis der kommerziellen Anbieter doch etwas sehr enttäuscht darüber ist, dass sich die Hanffreunde in nicht gewinnbringenden Cannabis Social Club zusammenschließen dürfen, die profitorientierten Kapitalunternehmen aber draußen bleiben müssen, obwohl die Businesspläne längst ausgearbeitet sind.

„Darauf haben wir uns vorbereitet, über Shops und Ausbildungsprogramme nachgedacht, Lieferketten geplant und Partner gesucht“, sagt Hänsel. „Wir haben uns viel Mühe gemacht, jetzt treten wir auf die Bremse und investieren erst mal nicht mehr in dem Bereich.“

Dass Cannabis Social Club künftig als Genossenschaft im großen Stil Gras anbauen, bereitet laut RND dem Legalisierungsbefürworter und CDU-Mitglied Hänsel Kopfzerbrechen. Er sieht Sicherheitsrisiken, hütet sich aber davor, die Cannabis-Genossenschaften unter Generalverdacht zu stellen. Zugleich merkt er jedoch an, dass ein Teil der Clubs „ein Einfallstor für organisierte Kriminalität werden“ könnte, da die absehbare Masse an Clubs für die Behörden kaum zu überwachen seien. „In Spanien etwa sollen Clubs ihr Cannabis ebenfalls selbst anbauen, de facto kaufen die Clubs es oft bei Kriminellen“, sagt Hänsel und warnt zugleich vor spanischen Verhältnissen in Deutschland. „Das wird für den durchschnittlichen Konsumenten schwer, den wird das nicht vom Schwarzmarkt weglocken.“

Die Stoßrichtung der Produzenten für Medizinalhanf ist klar: Man will auf den letzten Metern noch ein möglichst großes Stück vom Haschkuchen abgreifen.

„Einzelne, größere Anbieter, die zum Beispiel die Anbauinfrastruktur zur Verfügung stellen, können da mehr Sicherheit und weniger Komplexität garantieren“, verspricht Hänsel in der Hoffnung, dass die Bundesregierung den Kapitalunternehmen doch noch die Lizenz zur Belieferung der Clubs zuschanzt. „Ich bin durchaus offen für die Clubs, aber diese brauchen auch die Option, Cannabis von Dritten, die damit auch ein bisschen Geld verdienen können, zu beziehen.“

