Alles gute, Willie Nelson. Der US-Amerikanische Country-Sänger feiert heute Geburtstag.

Willie Nelson ist einer der bekanntesten Country-Musiker der Welt und gleichzeitig auch ein leidenschaftlicher Verfechter von Cannabis. In der Tat ist er einer der bekanntesten Befürworter von Marihuana-Legalisierung und hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Sprachrohr der Legalisierungsbewegung entwickelt. Willie Hugh Nelson wurde am 29. April 1933 in Abbott, Texas geboren.

Nelsons Begeisterung für Cannabis begann bereits in den 1950er Jahren, als er als junger Musiker durch Texas tourte. In dieser Zeit begann er, regelmäßig Marihuana zu konsumieren und es wurde schnell zu einem wichtigen Teil seines Lebensstils. Seitdem hat er immer wieder öffentlich betont, wie sehr er die Pflanze schätzt und wie sehr er sich dafür einsetzt, dass sie legalisiert wird.

Neben seiner Musikkarriere hat sich Nelson auch als erfolgreicher Unternehmer im Cannabis-Geschäft etabliert. Er besitzt mehrere Cannabis-Farmen und hat eine eigene Marke namens “Willie’s Reserve” auf den Markt gebracht. Seine Marke bietet eine Vielzahl von Marihuana-Produkten, von Blüten und Konzentraten bis hin zu essbaren Leckereien.

Nelson ist auch bekannt dafür, sich aktiv für die Rechte von Cannabis-Konsumenten einzusetzen. Er hat sich immer wieder öffentlich gegen die Kriminalisierung von Marihuana ausgesprochen und fordert die Regierung auf, die Pflanze zu legalisieren und zu regulieren. Er glaubt, dass eine Legalisierung dazu beitragen würde, den illegalen Drogenhandel zu reduzieren und den Menschen zugleich den Zugang zu einer natürlichen und sicheren Alternative zu verschaffen. Auch wenn Nelson wegen Lungenproblemen mit Mitte 80 das Rauchen aufgab, engagiert er sich weiterhin für die Legalisierung.

Insgesamt hat Willie Nelson einen großen Einfluss auf die Legalisierungsbewegung und hat dazu beigetragen, dass Cannabis heute in vielen Teilen der Welt legalisiert ist. Seine Arbeit hat dabei geholfen, die Vorurteile gegenüber der Pflanze zu überwinden und die Öffentlichkeit über die vielen Vorteile aufzuklären, die eine Legalisierung mit sich bringen kann.

Ein Beitrag von Simon Hanf

