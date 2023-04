CannaTrade 2023 – Zürich

Herzlich willkommen zur CannaTrade, der ältesten Hanf-Messe Europas

Vom 12. Bis 14. Mai öffnet dieses Jahr die CannaTrade ihre Tore. Seit 2001 ist die Messe ein fester Treffpunkt der Schweizer und internationalen Cannabis-Szene. Die Messe ist zurück in Zürich, mit großzügiger Aussenzone, dem Joint Roll Contest Swiss Championship und dem CannaSwiss-Cup. Besucher können alles, was die Hanfpflanze zu bieten hat, rund um CBD, Anbau, Rauchzubehör, Ernährung, Medizin entdecken.

Über 150 Aussteller aus aller Welt präsentieren auf über 6.000 m² bewährte Produkte, Neuheiten und Innovationen. Die exklusive Business Lounge für Geschäftskunden, die entspannte Chillout-Area für die Besucher, das Hemp Food Festival und viele weitere Highlights sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. DJs von Radio Rabe, Radio 3fach, Radio Kanal K und Jam-on Zug sowie der CannaTrade Resident DJ C.Stone versorgen die CannaTrade 2023 mit feinstem Sound – LIVE vor Ort sowie über alle Radiostationen.

Rund um die CannaTrade laden Foodstände aus aller Welt ein, um sich mit Leckereien zu verköstigen. Das Spezielle? Jeder Foodstand hat ein Hanf-Menü im Angebot. Ob Hanf-Pasta, veganer Hanf-Burger oder auch einfach den Hanf-Senf, in welchen du deine Bratwurst tauchst – schmecken tut’s gut und obendrauf ist es äußerst gesund: Hanfsamen haben nämlich einen ungewöhnlich hohen Omega-3-Fettsäuren-Anteil.

CB Lounge auf der CannaTrade in Zürich, 12.-14. Mai 2023

Während der CannaTrade in Zürich bietet die CB Lounge allen Geschäftskunden einen Raum für ungestörte Gespräche in entspannter Atmosphäre. Die Messeleitung empfiehlt allen B2B Kunden den Besuch der CannaTrade am Freitag, den 12. Mai, dem offiziellen B2B-Tag, mit anschließendem Geschäftsabend für alle Aussteller und Geschäfts-VIP-Kunden.

Das Konferenzprogramm am Freitag umfasst hochkarätige Impulsvorträge und Podiumsdiskussionen zu Deutschland, Tschechien, Holland und der Schweiz, wobei der Schwerpunkt auf den bereits gestarteten Pilotprojekten liegt. Der Sonntag ist dem Thema Medizin gewidmet. Dieser Tag ist von besonderem Interesse für Pharmaunternehmen und diejenigen, die sich für medizinisches Cannabis interessieren.

Gratis Business Tickets bis 30. April bestellen

Die CannaTrade bietet allen Firmen aus der Cannabis Industrie bis zum 30. April zwei gratis Tickets. Für den Rundum-Service gibt es Business VIP Tickets inklusive Zugang zur CB Lounge und zum BusinessEvening am Freitag, 12. Mai 2023.

CannaTrade 2023 – 12. Bis 14. Mai

Zürich, Halle 622

Öffnungszeiten:

Freitag 20. Mai 11.00 – 19.00 Uhr

Samstag 21. Mai 11.00 – 20.00 Uhr

Sonntag 22. Mai 11.00 – 18.00 Uhr

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken