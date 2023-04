Alles Gute, Seth Rogan. Der Komiker feiert heute seinen Geburtstag.

Seth Rogen ist ein erfolgreicher Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent, der für seine komödiantischen Rollen und Filme bekannt ist. Er ist auch ein starker Befürworter der Legalisierung von Cannabis und hat öffentlich darüber gesprochen, wie er regelmäßig Marihuana konsumiert. Seth Aaron Rogen wurde am15. April 1982 in Vancouver geboren.

Rogen ist bekannt dafür, in vielen seiner Filme und TV-Sendungen den Einsatz von Marihuana zu thematisieren und zu normalisieren. Einige seiner bekanntesten Filme, wie beispielsweise “Ananas Express” und “Das ist das Ende”, haben Cannabis als zentrales Thema.

In Interviews hat Rogen oft über seine eigenen Erfahrungen mit Cannabis gesprochen und wie er es als eine Quelle der Entspannung und Inspiration nutzt. Er hat auch öffentlich erklärt, dass er glaubt, dass Marihuana medizinische Vorteile hat und dass es eine sicherere Alternative zu Alkohol und anderen Drogen sein kann. In einem Interview mit der New York Times hat er einmal erklärt, dass das Rauchen von Marihuana für ihn so normal wie das Tragen von Schuhen ist.

In den letzten Jahren hat Rogen auch in der Cannabisindustrie Fuß gefasst. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Evan Goldberg gründete er das Unternehmen “Houseplant”, das in Kanada Marihuana und Cannabis-Accessoires verkauft. Rogen ist auch ein Befürworter der Legalisierung von Marihuana und setzt sich aktiv dafür ein, dass Marihuana auf der ganzen Welt legalisiert wird.

Insgesamt hat Seth Rogen durch seine Arbeit in der Filmindustrie und seine Bemühungen um die Legalisierung von Cannabis viel Aufmerksamkeit auf die Themen Cannabis und Marihuana gelenkt. Seine Offenheit und sein Engagement haben dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Vorteile von Marihuana zu erhöhen und einen breiteren Dialog darüber zu fördern.



Ein Beitrag von Simon Hanf

