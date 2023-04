Aus der Traum vom freien Markt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Özdemir haben heute das überarbeitete Eckpunktepapier zur Reform des Betäubungsmittelgesetzes vorgestellt. Eine vollumfängliche Cannabis-Legalisierung wird es, wie wir berichtet haben, in dieser Legislaturperiode nicht geben. Statt die Cannabis-Konsumenten gänzlich vom Joch der Prohibition zu befreien, gibt es eine Hanffreigabe light. 25 Gramm Cannabis und drei Hanfpflanzen sollen künftig erlaubt sein. Zudem können sich CannabiskonsumentInnen in einem Cannabis Social Club zusammenschließen um den gemeinsamen Anbau zu organisieren.

In den nicht kommerziellen Clubs dürfen sich maximal 500 Mitglieder organisieren. In den CSCs können maximal 25 Gramm auf einmal und höchstens 50 Gramm pro Monat an volljährige Vereinsmitglieder über 21 Jahre, 30 Gramm ab 18 Jahren, abgegeben werden. Unter 18 Jahren sind Konsum und Besitz verboten.

Einen Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften soll es nur im Rahmen von Modellprojekten in ausgewählten Regionen geben. Dort sollen im Rahmen der Legalisierungsbemühungen die Auswirkungen des legalen Verkaufs geprüft und anschließend ausgewertet werden. Die Modellprojekte sollen wissenschaftlich begleitet und zunächst auf fünf Jahre befristet sein.

25 Gramm und drei Hanfpflanzen?

Drei weibliche blühende Pflanzen pro volljähriger Person und 25 Gramm Genusscannabis zum Eigenkonsum? Ein Schelm, böses dabei denkt. Aber auch mathematisch weniger begabte Menschen können sich schnell ausrechnen, dass das bei einem durchschnittlichen Ertrag von ca. 30 Gramm Gramm pro Hanfpflanze nicht aufgeht. Züchter preisen auch gerne Sorten an, die bis zu 300 Gramm pro Pflänzchen produzieren. Das ist schlicht nicht durchdacht.

Wirklich als Fortschrittsprojekt behandelt wird das Thema mit dieser Vorlage nicht

Das überarbeitete Eckpunktepapier ist nicht wirklich stimmig. Als Eckpunktepapier stellt das Vorgestellte auch immer noch keinen wirklichen Gesetzesentwurf dar. Viele Fragen bleiben offen. Was ist beispielsweise künftig mit der Führerscheinproblematik?

Wird die Vorlage so umgesetzt, sollte zumindest der Verfolgungsdruck auf die Konsumenten abnehmen. Der Konsum im privaten Umfeld und der heimische Hanfanbau für den Eigenbedarf sind dann keine Straftaten mehr. Niemand muss künftig fürchten, wegen eines Rauchpieces oder ein paar Pflänzchen auf dem Balkon verfolgt zu werden. Auch der Schwarzmarkt dürfte sich freuen, ist sein Geschäftsmodell damit ja weiterhin gewinnversprechend. Einen wirklichen Konsumentenschutz kann es so nicht geben. Der ursprüngliche Plan, den Verkauf von Haschisch und Marihuana aus deutscher Produktion bundesweit über „lizenzierte Fachgeschäfte“ zu organisieren, ist hinfällig. Die dringend benötigten Steuereinnahmen wird es nicht geben. Der Traum vom Milliardenmarkt ist erst einmal ausgeträumt.

Der Gesetzesentwurf soll noch im April stehen – das Gesetz noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken