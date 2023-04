Foto: Su/Archiv

Tilray möchte Hexo kaufen. Der Produzent von medizinischen Cannabis möchte seine Spitzenposition ausbauen.

Tilray Brands Inc (TLRY.O) gab am Montag bekannt, dass es das kanadische Cannabisunternehmen Hexo Corp (HEXO.TO) für 56 Millionen US-Dollar kaufen möchte. Damit würden sie ihre Spitzenposition im Markt ausbauen, wie Reuters.com berichtete.

Hexo-Aktionäre erhalten 0,4352 Tilray-Stammaktien im Austausch für jede gehaltene Aktie. Die Aktien von Hexo stürzten im erweiterten Handel um 22,6 % auf 1,27 $ ab, während Tilray um 2 % auf 2,68 $ fiel.

Die Erwartungen von Tilray sind, dass Pro-Forma-Nettoumsätze von 215 Millionen US-Dollar und kostengünstige Operationen mit Vertrieb in allen kanadischen Regionen den Umsatz steigern werden. „Es wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen die bestehende Position von Tilray in Kanada mit einem Pro-Forma-Marktanteil von 12,9 % und der Marktposition Nummer 1 in allen wichtigen Märkten und einem führenden Anteil in den meisten Produktkategorien stärken wird“, fügte die Firma in einer Pressemitteilung hinzu.

Sie möchten auch in den Cannabismarkt einsteigen. Hier erfahren Sie, wie Sie ein Cannabisfachgeschäft in Deutschland gründen können. Dazu können Sie auch unser Webinar buchen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

