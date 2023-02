Foto: Su/Archiv

Der BvCW fordert ein Reinheitsgebot für Cannabis. Dieses existiert bereits beim Bier, nach der Legalisierung soll dieses auch für Cannabis existieren.

Bei der Legalisierung von Cannabis stellt sich die Frage der Qualitätssicherung. Bier unterliegt in Deutschland strengen Richtlinien zur Sicherung von Qualitätsstandards. Bei einer Legalisierung stellt sich die Frage, wie die Qualität des Cannabis gesichert werden kann. Der Branchenverband Cannabiswirtschaft e.V. legte am Donnerstag ein Papier dazu vor. Dort werden Standard für die Qualitätssicherung in Produktionsbetrieben, diverse Qualitätsanforderungen empfohlen, Vorgaben für Verpackung und Lagerung sowie Grenzwerte für Verunreinigungen, Schwermetalle und Pestizide angegeben.

Kommentare des BvCW

Dirk Heitepriem, Fachbereichskoordinator für Genussmittelregulierung und Vize-Präsident des BvCW,:

“Nur mit höchster und kontrollierter Qualität können wir erfolgreich den illegalen Markt zurückdrängen und damit die Ziele der Bundesregierung zum Gesundheits- und Jugendschutz erreichen. Um dies umzusetzen hat sich die Cannabiswirtschaft in Deutschland mit Experten aus Anbau-, Labor- und Lebensmittel-Kontrolle zusammen gesetzt und erste Vorschläge für umfassende Qualitätsanforderungen für Cannabis als Genussmittel vorgelegt. Dies ist für Deutschland der erste öffentliche Entwurf für bundesweite Qualitätsstandards von Genusscannabis. Wissenschaftliche Erkenntnisse, einschlägige, auch mit anderen Genussprodukten erprobte Verfahren und Standards, wurden dabei zu Rate gezogen und eingebracht.”

Jürgen Neumeyer, Geschäftsführer des BvCW ergänzt:

“Mit unseren Qualitätsanforderungen schlagen wir ein Reinheitsgebot für Genusscannabis vor. Die von uns erarbeiteten Standards, Maßnahmen, Kontrollen und Grenzwerte orientieren sich an engen, erprobten Kriterien und praktizierten Verordnungen. Sie dienen als mögliche Richtschnur für die Qualitätskontrolle von Genusscannabis mit einer kommenden Regulierung. Wichtig ist eine deutschlandweit einheitliche Umsetzung und kein regionaler Flickenteppich, wie beispielsweise beim Medizinalcannabis oder bei CBD-Produkten. Die praktikable Umsetzung für Start-Ups und kleine Produktions- und Weiterverarbeitungsbetriebe muss dabei berücksichtigt werden. Um als Cannabiswirtschaft künftig gegenüber dem Schwarzmarkt sinnvoll konkurrieren zu können, ist die Qualitätsgarantie – neben Preisgestaltung, Produktvielfalt und Verfügbarkeit – ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal.” neben Preisgestaltung, Produktvielfalt und Verfügbarkeit – ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal.”

Wenn Cannabis endlich legalisiert ist, braucht es klare Kriterien, die die Qualität des Cannabis sichern. Der BvCW legt mit diesem Positionspapier eine eindeutige Grundlage. Das Reinheitsgebot für Cannabis ist eine sinnvolle und wichtige Idee. Der BvCW fordert ebenfalls klare Regularien zum Eigenanbau.

Sie wollen selbst ein Cannabisfachgeschäft eröffnen? Dann melden Sie sich hier für ein Webinar an in dem Sie all die wichtigen Informationen dazu erfahren.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken