Spannabis 2023 vom 10. bis 12. März

Promotion

Europas größte Verbraucher-Hanfmesse, die Spannabis findet vom 10. bis 12. März zum mittlerweile 19. Mal statt. Damit ist sie übrigens auch die zweitälteste europäische Cannabismesse. Drei Tage lang wird die Kulturpflanze Hanf im Mittelpunkt stehen. Über 30.000 Messebesucher werden auch dieses Jahr wieder nach Barcelona in die Hallen der Fira de Cornellá pilgern, um am Event teilzunehmen. Und die Messe hat einiges zu bieten. Mehr als 280 Aussteller auf mittlerweile 18.000 m² Ausstellungsfläche präsentieren alles was der Markt zu bieten hat.

Was die Besucher erwartet

Das Who is Who der Samenbanken, CBD-Brands, Düngemittel-Produzenten, Medizinalhanfindustrie, Paraphernalien-Herstellern und Growbedarfs-Fabrikanten kommt in Barcelona zusammen, um dem interessierten Publikum die Neuheiten am Markt vorzustellen. Besucher können zudem Vorträge bekannter Experten besuchen. So findet auch die neunte Ausgabe der World Cannabis Conference zusammen mit Spannabis statt. Die Veranstaltung führt Fachleute aus Wissenschaft, Medizin und Politik zusammen. Die Welt-Cannabis-Konferenz ist mittlerweile zu einer Benchmark-Veranstaltung im Bereich Cannabis geworden.

Auch in diesem Jahr wird der Spannabis Champions Cup zelebriert. Ohne Zweifel der Referenz-Cannabis-Cup Spaniens und einer der wichtigsten der Welt. Dieses Jahr wird es beim Spannabis Cup erstmals neben der üblichen VIP-Jury auch eine Publikumsjury geben, die eigene Preise vergibt.

Natürlich wird auch reichlich Musik und Kultur geboten. Die Spannabis-Konzerte verbinden wie gewohnt alle Arten von Stilen: Reggae, Dub, Dancehall, Hip Hop, Soul, Jazz, Funk, Afrobeats, Drum & Bass, Dubwise, Neurofunk, tropische Rhythmen und elektronische Musik.

Für alle B2B Kunden hat sich die ICBC erneut mit der Spannabis zusammengetan. Ein optimaler Treffpunkt für alle, die es ernst meinen, in der aufstrebenden Cannabisindustrie erfolgreich zu sein. Die großen Akteure der Cannabisindustrie werden erwartet, um sich zu treffen, zu vernetzen und die Branche weiter voranzubringen.

Wir sind jedenfalls gespannt und freuen uns auf einen Besuch in Barcelona.

Spannabis, Barcelona vom 10. bis 12. März, Fira de Cornellá

Freitag und Samstag von 11:00 bis 20:30 Uhr

Sonntags von 11:00 bis 20:00 Uhr

Tagesticket 25 €

3-Tagesticket: 55€

Mehr erfahren? Den ungekürzten Artikel gibt es auf sowjet.de!

Willst Du Dein eigenes Cannabis-Fachgeschäft eröffnen? Besuche unsere Webinare!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken