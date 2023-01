Kanada  – Sättigung am Cannabismarkt

Nach fünf Jahren ist die Goldgräberstimmung vorbei – die Legalisierung entzaubert den Cannabismarkt

Der kanadische Cannabismarkt erlebte nach der Legalisierung eine Phase des schnellen Wachstums und der Expansion. Nun wurden die jüngsten Verkaufszahlen für Cannabis vorgelegt. Laut Statistics Canada ist der Absatz von Cannabis im Land von 390,2 Mio. Kanadische Dollar (CAD) im Oktober auf 373,3 Mio. CAD im November zurückgegangen.

Im ersten dreiviertel Jahr des legalen Verkaufs expandierte die Branche explosionsartig. Es wurden ständig neue, Produkte auf den Markt gebracht. Dabei hatte die Branche die ersten sechs Monate noch mit Produktions- und Lieferengpässen zu kämpfen. Doch bereits ab dem Sommer 2019 befindet sich Kanadas Cannabismarkt in einer Überschusssituation. Diese Überkapazität hat sich natürlich auch dramatisch auf den Preis ausgewirkt. So sind die Preise von mehr als 7,00 CAD pro Gramm auf 3,00 CAD eingebrochen. Das Überangebot an Cannabis schwächt den Markt. Während auf der einen Seite zu viel produziert wurde beziehungsweise die Produktion bereits zurückgefahren wurde, drängten immer noch viele Neueinsteiger auf den Markt. Dies hat die Situation noch verstärkt. Die Großen der Branche, wie Tilray, Canopy Growth und Aurora, machen hohe Verluste. So fuhr Canopy Growth im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 0,2 Milliarden Euro ein.

Auch die Zahl an Cannabisfachgeschäften ist explodiert. Beispielsweise gibt es in Winnipeg, einer 700.000 Einwohner Stadt, derzeit um die 100 Läden. 2020 waren es gerade einmal 15. Und das ist nur ein Beispiel. Mittlerweile ist der Markt in ganz Kanada übersättigt. Es wird sich zeigen, welche Unternehmen bestehen bleiben und auf welchem Niveau sich der Preis letzten Endes stabilisiert.

Nach der anfänglichen Euphorie bei Investoren und Privatanlegern sind die Aktienkurse der kanadischen Cannabis-Firmen abgestürzt. 2022 lag der Absatz von Cannabis in Kanada in den ersten elf Monaten bei insgesamt 4,09 Mrd. CAD. Dies stellt immer noch ein Plus von 17,6 Prozent gegenüber 2021 dar. Bei gleichbleibender Nachfrage im Dezember könnten immerhin knapp 4,5 Mrd. CAD erreicht werden. Die abschließenden Zahlen für 2022 werden voraussichtlich am am 21. Februar veröffentlicht.

