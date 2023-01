Foto: Su/Archiv

Es gab breiter Andrang am ersten Coffeeshop in New York. Jetzt ist Cannabis in New York legal. Es wurde auch Zeit.

Zum ersten Mal in der neuen Geschichte des Bundesstaats New York wurde legal Cannabis verkauft. Am Donnerstag eröffnete der erste Coffeeshop in New York seine Türen. Die gemeinnützige Organisation Housing Works verkaufte am Broadway das legale Cannabis zu Genusszwecken. Bereits mehrere Stunden vor der Öffnung bildete sich eine riesige Schlange, die um den ganzen Häuserblock reichte. Um das ganze noch abzurunden, öffnete der Coffeeshop namens Broadway 750 seine Türen um 16:20 Uhr (4.20pm), was eine offensichtliche Anspielung an 420 ist.

Housing Works besitzt die erste von 36 Einzenhandelslizensen die bisher im Bundesstaat vergeben wurde. Was ist nun gemeinnützig an eine Organisation, die Cannabis verkauft? Die Organisation kümmert sich hauptsächlich um obdachlose, ehemals inhaftierte sowie an Aids erkrankte Menschen. Das Cannabis kann gerade den an Aids erkrankten Menschen bei der Appetitlosigkeit helfen. Dies ist eine häufige Nebenwirkung der Antiviralen Therapie gegen das HI-Virus. Die Gewinne aus dem Verkauf sollen dabei zurück in die eigene Arbeit fließen.

Das New Yorker Parlament erlaubte den Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken nach langen Diskussionen im März 2021. Der Verkauft soll dabei auch gegen die vorhandene Diskriminierung anwirken. Afroamerikaner werden laut der Bürgerrechtsorganisation ACLU 4,5 mal häufiger wegen Cannabis verhaftet als weiße New Yorker, trotz gleichen Konsums.

Monetäre Gedanken spielten dabei aber auch eine Rolle. New York rechnet in den kommenden Jahren mit milliardenschweren Steuereinnahmen von hunderten Millionen US-Dollar pro Jahr. Auch das wäre in Deutschland ein valides Argument für die Legalisierung von Cannabis. Bis der erste Coffeeshop in Deutschland öffnet, fließen weitere Milliarden in die Hände von Kriminellen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

