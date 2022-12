Norddampf RELICT Vaporizer im Test

Bild: NORDDAMPF

Wir haben für euch den Norddampf RELICT Vaporizer getestet. Kompakt, Umfangreich und gut im Geschmack. Wir verlosen ein Modell für euch – Promotion

Liebe Leser*innen,

wir haben für euch den RELICT Vaporizer getestet. Dieser zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus. Die handliche Größe von 12,5 x 3 x 3 cm lässt ihn prima in jede Hosentasche gleiten. Beim Verdampfen liegt er zudem sehr stabil in der Hand und erlaubt so unkompliziertes Ziehen durch ein gläsernes Mundstück.

Der Temperaturbereich geht von 160 bis 240 Grad Celsius. Das ist deutlich mehr als die meisten anderen Vaporizer, die nicht mehr als 220 Grad bringen. Dies ist ein besonderer Pluspunkt, wenn man noch andere Kräuter zur Aromatherapie damit verdampfen möchte. Dieser Temperaturbereich lässt sich in 1 Grad Schritten verstellen. Unsere persönliche Empfehlung sind hierbei 190 Grad. Damit erreicht man eine ideale Wirkung sowie einen idealen Geschmack der Kräuter. Ebenfalls sticht der Relict besonders mit einer einstellbaren Sessiondauer hervor. Diese lässt sich von 3 – 6 Minuten einstellen.

Über drei Tasten lassen sich die Temperatur, sowie die Sessiondauer einstellen. Zum Einschalten muss 5 mal hintereinander der Einschaltknopf betätigt werden. Auf dem Display lässt sich die aktuelle Sessiondauer sowie die Temperatur einfach ablesen. Ebenfalls kann die Temperatur von Celsius auf Fahrenheit umgestellt werden.

In der Heizkammer ist Platz für 0,3 Gramm Kräuter. Das Mundstück sitzt per Schraubverschluss stabil auf dem Vaporizer. Dies verhindert, dass sich das Mundstück ungewollt öffnet und die Kräuter in der Hosentasche landen, wie es bei anderen Modellen der Fall ist. Die Ladezeit beträgt <2 Stunden und innerhalb von 30 Sekunden ist der Vaporizer vollständig erhitzt.

Ein großer Vorteil des Gerätes ist die gleichmäßige Verbrennung von den Kräutern dank Dual Heating Technologie. Dadurch werden die Seitenwände, aber auch der Boden der Kräuterkammer erhitzt. Im Zusammenspiel mit den Sensoren, die man aus E-Zigaretten kennt, durch die die Heizelemente bei Nutzung des Vapes noch einen kleinen Boost bekommen, gibt es eine sehr starke Dampfentwicklung, wie man es eigentlich nur von High End Geräten kennt. Als weiteres wichtiges Feature ist der Norddampf Bong Adapter zu nennen. Dieser passt auf jede Bong mit 14er und 18er Schliff. Das Display des RELICT Vaporizers ist drehbar, damit die Session Daten auch perfekt abgelesen werden können, wenn der Vaporizer in der Bong steckt.

Ein Defizit des RELICT Vaporizers ist die Akkuleistung zu nennen. Diese könnte etwas länger sein, reicht allerdings für mehrere Sessions aus. Allerdings lässt sich der Vaporizer dank USB-C sehr schnell wieder aufladen, dies ist auch per Powerbank für unterwegs möglich.

Im Lieferumfang enthalten sind:

1 St. Relict® Vaporizer

1 St. Ladekabel mit USB-C

1 St. Aroma-Glasrohr (45 mm)

2 St. Dosierkapsel

2 St. Sieb

1 St. Füllwerkzeug

1 St. Reinigungsbürste

2 St. Reinigungstuch

1 St. Anleitung auf Englisch und auch auf Deutsch

1 St. NORDDAMPF-Aufkleber

Bild: NORDDAMPF

Fazit: Starke Dampfentwicklung zum kleinen Preis. Top Qualität, die einem High End Gerät nicht nachsteht.

Wir verlosen für euch ein Modell des Norddampf Relict Vaporizer.

Einen kleines Video der Verlosung gibts hier!

Beim Gewinnspiel mitmachen hier! Viel Glück beim Gewinnen.

Hier könnt ihr den Verdampfer beim Händler selbst erwerben.

Oder ihr nutzt den Affiliate-Link über Amazon.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken