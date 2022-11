Seit über drei Jahren wartet ein Student auf sein Gerichtsurteil wegen des illegalen Besitzes

von 2,6 Gramm Cannabis

Vielleicht erinnert sich ja noch jemand an jene graue Vorzeit, als die Welt noch einigermaßen

in Ordnung war. Die Corona-Hysterie und der Krieg in der Ukraine waren noch nicht

ausgebrochen, und niemandem wäre seinerzeit auch nur im Traum eingefallen, dass schon

bald eine Krise die nächste jagt. Angesichts der Turbulenzen, in die der Planet Erde geraten

ist, könnte man glauben, die schöne Zeit vor 2019 liegt eine Ewigkeit zurück.

Und genauso muss es sich für den seinerzeit 24-jährigen Studenten anfühlen, dem im

September vor drei Jahren das Glück bzw. das Pech zuteil wurde, sich wegen des illegalen

Besitzes von 2,6 Gramm Cannabis vom Bernauer Amtsgericht als Straftäter aburteilen zu

lassen. Denn bis heute gibt es kein Urteil – und schuld daran ist Andreas Müller, der sich als

Jugendrichter außerstande sah, dem jungen Mann wegen eines Bagatelldeliktes eins

überzubraten. Müller setzte den Strafprozess aus und nahm zur Entscheidungsfindung per

Normenkontrollantrag das Bundesverfassungsgericht mit ins Boot.

Seitdem ruht still der See. Die Verfassungsrichter lassen sich Zeit, sehr viel Zeit, um die

Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse von inzwischen vier Amtsgerichten zu prüfen. Dabei

wäre es eine leichte Übung, die Frage zu beantworten, inwieweit die Strafvorschriften des

Betäubungsmittelgesetzes hinsichtlich des Besitzes von Cannabis zum Eigenbedarf verfassungswidrig sind oder nicht. Ein Blick auf die Kriminalstatistik genügt, um festzustellen, dass das Cannabisverbot unverhältnismäßig in die durch Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützte allgemeine Handlungsfreiheit eingreift, so wie es Müller und seine Kollegen in ihrer Richtervorlage ausführen. Und selbstverständlich lässt sich die Strafbarkeit des Umgangs mit dem Rauschmittel Cannabis vor dem Hintergrund der Legalität des Rauschmittels Alkohol nicht rechtfertigen. Wenn doch, dann liegt ohne Wenn und Aber ein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz vor, der die Gleichheit vor dem Gesetz garantiert. Warum und wieso das Bundesverfassungsgericht nicht zu Potte kommt, bleibt ein Rätsel und nährt den Verdacht, dass die Karlsruher Richterschaft nach der Devise „Kommt Zeit, kommt Rat“ verfährt. Offenbar will niemand vorpreschen angesichts des umstrittenen Paradigmenwechsels, den die inzwischen regierende Ampelkoalition in der Cannabis-Politik anstrebt. Zumal wegen des politischen Proporzes im Bundesverfassungsgericht nicht alle Richter auf Regierungslinie sind. Vorneweg die vorsitzende Verfassungsrichterin in diesem Verfahren Sibylle Kessal-Wulf, die 2011 auf Vorschlag der CDU/CSU vom Bundesrat ins höchste deutsche Richteramt gehievt wurde. Gut möglich also, dass die 63-Jährige das Verfahren im Sinne der Anti-Cannabis-Agenda der Christdemokraten abzuschließen versucht. Und so geht das lange Warten auf ein Machtwort aus Karlsruhe weiter und die Hoffnung, dass im Sinne der Cannabis-Konsumenten entschieden wird, stirbt allmählich dahin. Und Pessimismus ist durchaus angesagt in Anbetracht einer anderen Entscheidung aus Karlsruhe – gefällt vor wenigen Wochen vom Bundesgerichtshof. Die Kollegen des BGH haben sich zuletzt dahingehend entblödet, Verurteilungen wegen des Handels mit THC-armen Cannabidiol für rechtmäßig zu erklären. Begründet wurde der Beschluss damit, dass CBD-Blüten theoretisch eine berauschende Wirkung haben können, wenn man nur genug davon

einnimmt. Das Urteil von drei Jahren und neun Monaten Haft gegen einen CBD-Händler

wurde somit vom BGH bestätigt.

Dass die Interpretation des Betäubungsmittelgesetzes ein derartiges Urteil zulässt, ist ein

Skandal und bestätigt nur die Verfassungswidrigkeit des Hanfverbots. Im Grunde hätte es

oberste Pflicht der BGH-Richter sein müssen, das Bundesverfassungsgericht mit der nächsten Richtervorlage nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz zu beglücken.

Ein Beitrag von Sadhu van Hemp

