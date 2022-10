Foto: Su/Archiv

Es wird eine Fachkonferenz in Freiburg zur Legalisierung stattfinden. Die Konferenz findet dabei am 6. und 7. Dezember statt.

Nachdem das Eckpunktepapier der Bundesregierung bekannt wurde, entschied sich die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) eine Konferenz zu diesem Thema stattfinden zu lassen. Die Konferenz wird den Namen CannaB. tragen. Ziel der Konferenz ist es eine Plattform für Fachleute und Unternehmen aus Landwirtschaft, Pharmazie, Handel und Wirtschaft zu bilden.

„Mit Spannung haben wir in den vergangenen Wochen die Berichterstattung zur Legalisierung von Cannabis verfolgt. Nun hat sich gezeigt, dass wir das richtige Gespür hatten, in dem wir bereits nach Bekanntwerden des Wahlversprechens der Ampelkoalition ein Kongressformat entwickelt haben, das so noch nie da gewesen ist“, sagt FWTM-Geschäftsführer Daniel Strowitzki. „Wir freuen uns sehr, dass wir in der Messe Freiburg die deutschlandweit erste Veranstaltung zu dieser höchst aktuellen und gesellschaftlich kontrovers diskutierten Thematik durchführen werden.“

Die Konferenz hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Konsultationsprozess zu begleiten. Dabei möchte sie eine offene Plattform für offene Diskussionen bieten. Dabei sollen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit einbezogen werden. Die Konferenz möchte dabei den gesamten Prozess der Legalisierung begleiten und bietet dabei für diverse Personen eine Plattform für Diskussionen.

“Zu den renommierten Speakern gehören unter anderem Burkhard Blienert, Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Albrecht, emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Auch Kai-Friedrich Niermann, der als Wirtschafts- und Unternehmensjurist den Blog „canna-biz-legal“ betreibt wird teilnehmen. Mit den vier hochkarätig besetzten Schwerpunktthemen „Rechtliche Aspekte“, „Best Practice im Ausland“, „Anbau versus Import“ und „Regularien für den Verkauf an Endkunden“ werden die unterschiedlichen Besonderheiten, Auswirkungen und Herausforderungen der nationalen Legalisierung beleuchtet.” heißt es dazu aus der Pressemitteilung.

Tickets für die Teilnahme an dem zweitägigen Fachkongress inklusive informativen Austausch sind ab sofort online zum Preis von 499 Euro pro Person erhältlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Webseite der CannaB. unterwww.Canna-B.de zu finden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

