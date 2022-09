Foto: Su/Archiv

Gesundheitspolitiker reisen nach Kanada und in die USA. Dort wollen sie sich die Legalisierung live ansehen.

Der deutsche Bundestag schickt laut einer Mitteilung, acht Mitglieder des Gesundheitsausschusses aus allen Bundestagsfraktionen auf Reise. Ziel dieser Reise sind Kalifornien in den USA sowie die Kanadische Provinz Ontario. An beiden Orten wurde Cannabis bereits legalisiert und die Politiker nehmen dies nun persönlich in Augenschein. Dadurch haben die Politiker des Gesundheitsausschusses die Möglichkeit, sich von den beiden Vorbildern inspirieren zu lassen. So lässt sich feststellen, dass in Kalifornien die Lizenzen für den Anbau von Cannabis ohne finanzielle Absicherung nicht zu bekommen sind. Dies führte dazu, dass wenige reiche Konzerne ohne großen Aufwand im Besitz dieser Lizenzen sind. Durch die finanziellen und bürokratischen Hürden können sich viele Menschen diese Lizenzen nicht leisten. In der Konsequenz wird weiterhin illegal angebaut und es herrscht weiterhin reges Treiben auf dem Schwarzmarkt.

In Kanada hingegen wurde das Cannabis zunächst zu hoch besteuert, weswegen es eine große Diskrepanz zwischen dem Schwarzmarktpreis und dem Ladenpreis gab. Auch hier war die Konsequenz, dass weiterhin ein starker Schwarzmarkt existierte. Diese beiden Fehler sind zu vermeiden.

Um diese Fehler zu vermeiden, muss die Bundesregierung den Eigenanbau wie die Eigenbrauung von Bier erlauben. Ebenfalls dürfen die Preise in den Läden nicht signifikant höher sein als auf dem Schwarzmarkt. Dies sind die aktuellen Regeln in Kanada.

Ein Beitrag von Simon Hanf

