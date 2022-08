Foto: Su/Archiv

In Auerbach wurde Cannabis im Maisfeld versteckt. Der Landwirt entdeckte die Pflanzen in seinem Maisfeld. Die Polizei wurde alarmiert.

Am Sonntagabend entdeckte ein Landwirt in seinem Maisfeld bei Auerbach in der Oberpfalz (Landkreis Amberg-Sulzbach) mehrere Hanfpflanzen. Dies berichtete Mittelbayrische.de. Der Landwirt alarmierte daraufhin die Behörden welche das Maisfeld daraufhin untersuchten. Die Beamten nutzten eine Drohne um sich einen Überblick über das Maisfeld zu verschaffen. Dabei stellten sie fest, dass in dem Maisfeld weitere Cannabispflanzen versteckt waren. Woher diese kommen, und wer diese dort gepflanzt hat, ist bisher noch nicht bekannt. Die Kripo eröffnete die Ermittlungen. Das Cannabis wird aktuell noch auf den THC-Gehalt geprüft. Weitere Ermittlungen stehen noch an.

Es bedarf einer gewissen Dreistigkeit Cannabispflanzen in einem Maisfeld zu verstecken. Da die Pflanzen bisher nur 120cm groß waren, fielen sie im Vergleich zu den über 2 Meter hohen Maispflanzen lange nicht auf. Doch es kam wie es kommen musste, die Pflanzen wurden entdeckt. Diese seltsamen Anbaugebiete sind der Illegalität geschuldet. Cannabis wird weiter illegal an ungewöhnlichen Orten angebaut, bis die Regierung endlich in die Pötte kommt und ihr Wahlversprechen Cannabis zu legalisieren endlich umsetzt. Dies war auch nicht der erste Fall, in dem Cannabis in einem Maisfeld angebaut wurde.

Ein Beitrag von Simon Hanf

