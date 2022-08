Kascha Juli 2022

Alina (24, aus Frankfurt) möchte wissen:

„Hallo Kascha,

ich habe zwei Pflanzen auf dem Balkon stehen und wollte das mal ausprobieren – jetzt, wo ich endlich

eine Wohnung mit Balkon habe. Die sind auch beide inzwischen etwa 1,5 m hoch und fangen sicher

demnächst an, zu blühen. Kannst du mir da einen Tipp geben, wie ich möglichst schnell erkenne, ob es

Männchen oder Weibchen sind?“



Kascha antwortet:

„Hi Alina,

da der ungenehmigte Anbau von Cannabispflanzen leider derzeit noch strafbar ist, darf ich dir an dieser

Stelle keine Anleitung dazu geben. Allgemein kann ich dir aber sagen, dass die Geschlechtsbestimmung

bei Hanfpflanzen beim ersten Mal vielleicht noch etwas verwirrend ist. Mit der Zeit wird es aber

einfacher, wenn man genau weiß, wonach man sucht. Grundsätzlich entwickeln sich männliche und

weibliche Blüten bereits in einem recht frühen Stadium etwas unterschiedlich. Aus weiblichen Blüten

ragen feine grünlich-weiße Härchen hervor, die mit der Zeit etwas kräftiger, weißer und harziger werden.

An diesen Härchen erkennt man auch, wann die optimale Zeit zur Ernte gekommen ist, nämlich, wenn sie

sich etwas gelbbraun, aber noch nicht komplett braun verfärbt haben. Gras, das in diesem Zeitraum etwas

früher geerntet wird, bewirkt oft ein eher kopflastiges High, während später geerntetes Gras eher

körperlich high macht. Das liegt an den verschiedenen Cannabinoiden, die sich in dieser Phase langsam

umwandeln bzw. abgebaut werden. Aber zurück zu deiner Frage nach der Geschlechtsbestimmung. Bei

männlichen Pflanzen sehen die Blüten nämlich komplett anders aus, es entstehen eher kleine grüne

Knospen, welche die Pollen zur Bestäubung enthalten. Den meisten Growern ist es daher wichtig, die

männlichen Pflanzen zu entfernen, bevor diese Blüten so weit ausgereift sind, dass sie anfangen,

Weibchen im Umkreis zu bestäuben. Um das Geschlecht möglichst früh zu bestimmen, sind oft

vergrößernde Hilfsmittel nützlich, wie eine Lupe oder ein Smartphone mit einer hochauflösenden

Kamera. Die ersten Spuren entdeckt man üblicherweise im oberen Bereich am Stiel der Pflanze, an den

Stellen, an denen sich Zweige und Blätter abzweigen.“

Marvin (22, aus Aachen) fragt:

„Hi Kascha,

ich rauche recht gerne Haschisch und hab da auch eine gute Connection, die immer wieder

unterschiedliche Sorten aus Amsterdam mitbringt. Ich habe da nicht so viel Plan von, aber wie kommt

das, dass das so unterschiedliche Sorten und so gibt? Es gibt weich und trocken und schwarz und rot und

braun und grün, sind das alles verschiedene Hanfsorten?“



Kascha antwortet:

„Hallo Marvin,

ja, das liegt zum Teil an der verwendeten Hanfsorte. Je harziger die Pflanze ist, desto besser lässt sich

Haschisch daraus produzieren. Ein weiterer Faktor ist das Herstellungsverfahren, das sich von

Anbauregion zu Anbauregion unterscheidet. Ein dritter Faktor ist, wie sich zeigen wird, die Anbauregion

selbst. Grundsätzlich lässt sich zwischen zwei Sorten Haschisch unterscheiden: dem eigentlichen

Haschisch und dem Charras, auch als Fingerhash bekannt. Das eigentliche Haschisch wird üblicherweise

hergestellt, indem getrocknete und fermentierte Blüten über einem Gazetuch oder sonstigem siebartigen

Textil gerieben werden. Feine Pflanzenteile und Trichome, das sind die winzigen Harzpilzchen, die an

den Blüten wachsen, lösen sich ab und fallen durch die Löcher in der Gaze in ein Auffanggefäß. Dann

kann das dort gesammelte Pulver entweder gepresst oder lose verarbeitet werden. Es gibt üblicherweise

mehrere Siebungen von derselben Pflanze, die erste Siebung ergibt dabei die beste Qualität, mit einer

weichen Konsistenz und einem oft intensiven, zugleich etwas scharfen und cremigen Aroma. Spätere

Siebungen sind oft etwas trockener, enthalten etwas weniger THC und gehen überwiegend in den Export.

Die Farbe des Bodens im Anbaugebiet hat dabei einen Einfluss auf die Farbe des entstehenden Haschisch,

beispielsweise beim Roten Libanesen. Fingerhash bzw. Charras wird noch einmal ganz anders hergestellt:

Hierfür werden frische Blüten verwendet, die vorsichtig zwischen den Händen gerollt werden. Die

Harzanhaftungen an der Hand rollt man dann zu Würsten oder Kugeln. Diese Art von Haschisch ist oft

sehr dunkel bis schwarz und relativ weich, etwa wie Knete. Vor allem das fast schon flüssige Nepal-

Hasch wird vermutlich – ganz genau weiß ich das nicht, aber solche Methoden sind relativ verbreitet –

zusätzlich mit Hitze behandelt, um seine homogene, sehr weiche Konsistenz und seinen heftigen THC-

Gehalt zu bekommen. Eine andere bekannte Fingerhasch-Sorte ist der Schwarze Afghane. Bei vielen

Cannabis-Farmern in Jamaika kann man auch Fingerhasch finden, dafür wird einfach das nach der Ernte

an den Händen verbleibende Harz der harzreichen jamaikanischen Strains gesammelt. Es gibt aber auch

schwarzes Fingerhasch aus Marokko, das sonst für sein gesiebtes „Pollenhasch“ bekannt ist.“

David (22, aus Berlin) hat eine Frage:

„Hallo Kascha,

jemand hat mir neulich erzählt, dass man, wenn man Weed hat, das nicht gut schmeckt, man das einfach

kurz in Wasser abwaschen und dann noch einmal trocknen kann, dann ist wohl oft der Geschmack besser.

Kennst du diese Methode und ist das empfehlenswert?“



Kascha antwortet:

„Hi David,

tatsächlich habe ich das noch nie gehört. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass man damit die eine

oder andere oberflächliche Verunreinigung wegbekommt, vor allem alles, das wasserlöslich ist. Da THC

fettlöslich ist und sich schlecht in Wasser löst, dürfte vor allem bei recht frischen, kompakten Blüten nicht

all zu viel Wirkstoff verloren gehen. Verbrixtes oder verbleites Weed kriegt man damit sicher nicht sauber,

aber manchmal schmeckt Weed auch schlecht, weil es einfach zu schnell getrocknet und nicht gut

fermentiert wurde. Vielleicht wird das dadurch ein kleines bisschen besser. Ich würde aber empfehlen,

sehr vorsichtig dabei zu sein: Wenn man das Gras aus dem Wasser nimmt, ist es ja tropfnass. Dann muss

man beim Trocknen gut aufpassen, dass es nicht anfängt zu schimmeln oder durch Staunässe einen

unangenehmen Ammoniakgeruch entwickelt. Ansonsten sehe ich jetzt zumindest keinen Grund, das nicht

als letztes Mittel auszuprobieren – auch wenn ich mir da jetzt keine magischen Ergebnisse von

verspreche.“

