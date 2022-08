Jack Herer

HHC – Was es über das „neue CBD” zu wissen gibt

Hexahydrocannabinol (HHC) erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Wer ein wenig in der

Szene steckt, hat sicherlich schon Werbung zu Vape Pens und Cartridges mit HHC

bekommen, welche sich sogar noch (semi-)legal erwerben lassen. Was steckt hinter diesem

neuartigen Cannabinoid?

Woher kommt HHC?



Hexahydrocannabinol wurde in den späten 1940ern patentiert. Entdeckt wurde es damals

vom berühmten Cannabis-Chemiker Roger Adams als ein synthetisches Derivat des

bekannten Delta-9-Tetrahydrocannabinols (THC). Untersucht hatte Adam die (psycho-

)aktiven Anteile von Cannabispflanzen.

Später fanden die Forscher heraus, dass sich HHC recht einfach herstellen lässt. Hierfür

muss man eine Disproportionierungsreaktion starten, während THC zu Cannabinol (CBN)

verfällt. Besonders interessant war an dieser Erkenntnis, dass HHC ggf. natürlich in

Cannabispflanzen vorkommen kann, eben als ein Zerfallsprodukt anderer Cannabinoide.

Damit behielten die Forscher auch recht: HHC kommt in Kleinstmengen in zahlreichen

Strains vor und wird darum seit Jahrhunderten von Menschen konsumiert.

Hydrieren führt zu HHC

Die Hydrierung ist eine chemische Reaktion, in dessen Rahmen Wasserstoff (H 2 ) an

organische Verbindungen angebracht wird. Diese organischen Verbindungen müssen zuvor

ungesättigte Verbindungen aufweisen – In anderen Worten Doppelbindungen. Wird nun an

diese Doppelbindungen Wasserstoff addiert, entstehen gesättigte Kohlenwasserstoffe, die

sich durch Einfachbindungen auszeichnen. Das gewährleistet bspw. eine erhöhte Stabilität,

was Umwelteinflüsse angeht. Margarine bspw. wird gesättigt, um länger haltbar zu sein.

Nimmt man nun wahlweise Delta-9-THC oder auch Delta-8-THC und hydriert diese, entsteht

HHC. Alternativ kann man den Weg auch über THCA gehen. Hydriert man THCA, so

entsteht Hexahydrocannabinolsäure (HHCA). Das kann bspw. für die längere Verwahrung

von HHC-Präparaten sinnvoll sein.

Mittlerweile wird, um im legalen Bereich zu bleiben, HHC auch aus CBD gewonnen. Dieser

Prozess ist jedoch technisch viel aufwendiger, zumal Rückstände im Endprodukt verbleiben

können.

Der Zustand der Legalität

HHC ist per se nicht legal, illegal in einigen Fällen allerdings auch nicht. Im deutschen

Betäubungsmittelgesetz gibt es einen Paragraphen, der jegliche synthetisch hergestellten

Cannabinoide illegalisiert. Das erfolgte als eine Reaktion auf die steigende Popularität von

hochgefährlichen Präparaten wie Spice.

Nun werden die meisten HHC-Präparate semisynthetisch gewonnen. Delta-9-THC wird nach

dem oben beschriebenen Prozess hydriert, damit HHC entsteht. Experten nach ist derart

hergestelltes HHC also illegal, weil es aus illegalem THC gewonnen wurde und zugleich

synthetisch ist. Aus Pflanzen gezüchtetes und ggf. extrahiertes HHC wäre unterdessen

jedoch noch legal. Der Zustand der Legalität für das Phytocannabinoid wird allerdings auch

nur solange anhalten, bis der Gesetzgeber im BtMG entsprechende Anpassungen

durchführt. Im Zuge der Legalisierung könnte das jedoch ausbleiben und das

Phytocannabinoid HHC demnach nie illegalisiert werden…

Mittlerweile wird insbesondere in den USA HHC aus CBD gewonnen. Legale Nutzhanfsorten

können also dazu verwendet werden, das (ggf.) psychoaktive HHC zu produzieren. Wieder

ist hiergegen einzuwenden, dass die chemische Umwandlung von HHC das Cannabinoid

(semi-)synthetisch macht und damit illegal. Ob das Blaumänner und Richter auch so sehen,

muss sich erst noch zeigen.

In den meisten Fällen dürfte das HHC, welches die geehrten Leser im Internet oder von

Bekannten erhalten, semisynthetisch hergestellt worden sein und damit die Ungunst der

Blaumänner auf Sie leiten. Sie können ja dann das Argument erproben, dass HHC als

natürliches „Designerphytocannabinoid” erst in die BtMG-Anlangen übernommen werden

muss.

HHC bei MPU als THC-Ersatz?



HHC ist auch darum beliebt, als dass Cannabisenthusiasten dieses Cannabinoid

konsumieren wollen, um nicht bei Drogentests aufzufallen. Drogentests untersuchen in der

Regel den Urin nach THC-COOH und 11-OH-THC. Bisher gibt es leider keine Studien dazu,

ob HHC in diese Abbauprodukte zerfällt.

Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeiten von HHC und THC liegt jedoch nahe, dass ein

Drogentest positiv anspringen wird. Unterstützt wird diese Behauptung durch einige

Fallbeispiele im Internet. Dem entgegen stehen Berichte, die meistens von zwielichtigen

HHC-Shops veröffentlicht werden.

Die Wirkung von HHC – Wird man high?



Den meisten Berichten zufolge ist HHC psychoaktiv. Die Anfänge der Forschung fanden

1941 statt, als in einer Studie Kaninchen und Hunden HHC verabreicht wurde. Die

Studienleiter vermerkten Symptome einer psychoaktiven Wirkung, die jener von THC

gleichkommt.

Weitergeführt hat die Forschung der Urvater der Cannabinoide – Raphael Mechoulam. Er

bemerkte 1971, dass es zwei Formen von HHC gibt – Alpha- und Beta-HHC. In

weiterführenden Studien fand er heraus, dass die Beta-Form eine intensivere psychoaktive

Wirkung auf Versuchsaffen ausübte. Eine weitere Form des HHCs existiert – Das HHC-O.

Dieses scheint nochmal um 50 % stärker als herkömmliches HHC zu wirken.

Zurückgeführt wird die Psychoaktivität des Cannabinoids auf seine agonistische Wirkung auf

die CB1-Rezeptoren, womit HHC dem THC gleichkommt. Die agonistische Wirkung scheint

jedoch schwächer als jene des THCs zu sein. CBD bspw. wirkt nur sehr leicht auf die CB1-

Rezeptoren und dafür stärker auf CB2-Rezeptoren, weshalb es nicht psychoaktiv wirkt.

Gibt es Nebenwirkungen?



Selbstverständlich gibt es die! HHC scheint ähnlich gefährlich wie THC zu sein,

Nebenwirkungen schließen also einen typischen Bad Trip mit ein. Studien zu den

Nebenwirkungen am Menschen gibt es leider nicht, weshalb wir Erfahrungsberichte zurate

ziehen müssen. Möglicherweise könnten also gravierende Nebenwirkungen mit dem

Konsum von HHC einhergehen – Studien werden das belegen müssen.

Ohne Frage kann es Nebenwirkungen geben, wenn synthetisches bzw. semisynthetisches

HHC konsumiert wird. In der Produktion werden allzu oft giftige und gefährliche Chemikalien

eingesetzt, die im Endprodukt verbleiben.

Fazit: Ist HHC ein salonfähiges Cannabinoid oder

nicht?



Das werden Studien erst noch zeigen müssen! Cannabisenthusiasten mag es erstmal

freuen, dass neben dem psychoaktiven THC weitere (Phyto-)Cannabinoide für Abwechslung

sorgen können. Studien müssen jedoch beweisen, dass HHC keine schädigenden

Nebenwirkungen hat und für den Menschen verträglich ist.

Wer jedenfalls darauf gehofft hat, dass HHC Kiffern das Fahren ohne Polizeischikane

ermöglichen wird, liegt vermutlich falsch. Wer sich jedoch nicht schonungslos der

polizeilichen Hetzjagd auf nüchtern-fahrende Kiffer ergeben will, könnte selbst probieren, ob

HHC einen Drogentest anspringen lässt. Hier 5 Dinge die man über CBD wissen muss.

