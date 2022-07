Foto: Su/Archiv

Halle (Saale) – 19-Jähriger mit 190 Gramm Cannabis festgenommen. Der Polizei ist ein weiterer gefährlicher Dealer auf den Leim gegangen.

Die Polizei staunte bestimmt nicht schlecht, als sie bei dem 19-jährigen Burschen, sage und schreibe 190 Gramm Cannabis bei einer normalen Kontrolle feststellten. Laut einer Sprecherin der Polizei fand im Anschluss an die Kontrolle eine Hausdurchsuchung bei dem jungen Mann statt. Im Zuge eben dieser Kontrolle wurden in der Wohnung des Mannes weitere Utensilien sichergestellt. Darunter war eine Feinwaage, ein Grinder sowie Verpackungsmaterialien. Die Sprecherin fügt hinzu, dass noch weitere Materialien in seiner Wohnung aufgefunden wurden, welche üblicherweise von Dealern genutzt werden. Gegen diesen jungen Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diese unnötigen Ermittlungen werden weitergehen bis die Regierung endlich die sinnlose Cannabisprohibition beendet. Gerade bei einem 19-jährigen der noch sein gesamtes Leben vor sich haben könnte ist ein solcher Prozess besonders hinderlich. Ein solcher Strafprozess kann ein gesamtes Leben ruinieren. Es ist kontraproduktiv und hinsichtlich der geplanten Legalisierung mehr als nur zynisch. Erneut müssen wir als Cannabisaktivisten schreien: “Entkriminalisierung sofort!”

Ein Beitrag von Simon Hanf

