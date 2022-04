Horror: Ansturm auf die Legalität

Nach der Legalisierung in New Jersey stürmen Stoner-Zombies die Shops

Ab dem ersten Tag begannen die Probleme mit der Legalisierung; die Bürden, die legales Cannabis mit sich bringt; die Folgen, vor denen viele warnen, auf die aber niemand hört; die Konsequenzen, mit denen sich Konsumenten noch jahrelang herumschlagen müssen: Man steht im gut sortierten Laden, eine riesige Schlange vor sich, zu viel Auswahl, die Beratung zu kompetent, die einzelnen Sorten so vielfältig und gut, dass man gar nicht alle probieren kann. Damit begann auch der riesige Ansturm in New Jersey, seitdem vergangenen Mittwoch zum ersten Mal die legalen Cannabis-Dispensaries die Türen öffneten. Und damit hat der Horror erst begonnen.



Tausende Stoner müssen es gewesen sein, die endlich dem legalen Grün fröhnen wollten. Pro Kopf gaben diese Konsumenten etwa satte 153 Dollar aus, sodass die insgesamt 12,438 Kunden insgesamt 1,9 Millionen Dollar umsetzten – und das nur am ersten Tag. Schlimm, was so eine Legalisierung anstellen kann: Nicht nur waren die Kunden nun im Besitz von exzellentem Ganja, sondern auch um ganze 150 Dollar leichter. Als hätte das Gras ihnen das Geld gestohlen! Manche der Dispensaries mussten sich mit hunderten Leuten herumschlagen – kein Zustand für die sicherlich überarbeiteten Angestellten, die sich mit den Drogensüchtigen und ihrer Cannabis-induzierten Wut herumschlagen mussten.



Der Horror soll aber, laut den Behörden, noch katastrophaler werden: Insgesamt 1814 Kilogramm sollen schätzungsweise in den nächsten 30 Tagen verkauft werden. Nicht nur das, die Kunden, völlig in der Reefer Madness, haben wohl auch vor das Cannabis zu rauchen oder sogar zu essen. Die völlig kleben gebliebenen Konsumenten kennen keine Grenzen, zu ihnen zählen wohl auch Politiker, die meinen Cannabis würde bei gesundheitlichen Problemen helfen. Denn diejenigen mit Rezept werden sogar bevorzugt. Statt den gut bekömmlichen Chemikalien sollen diese jetzt zu natürlichen Mitteln greifen – als hätte das jemals gut funktioniert. Das wären ganze 128,000 neue Kiffer, die allesamt auf die heilenden Kräfte der Natur bauen – pfui. Dass der Staat damit noch Geld macht, ist zumindest eine gute Nachricht. Gute 6,625 Prozent werden heir obendrauf geschlagen – mit etwas Glück wird das Geld den vielen Opfern einer Cannabis-Überdosis zugute kommen und reichlich in Snacks, Sofas und Fernseher investiert.

