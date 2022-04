Vermarktung von hochdosiertem medizinischem Cannabis wird gestartet

Das Pharmaunternehmen Ethypharm startet Vermarktung von hochdosiertem medizinischem Cannabis



Das Pharmaunternehmen startet in Deutschland die Vermarktung von hochdosiertem medizinischem Cannabis. In Kooperation mit Clever Leaves hat Etypharm verschreibungspflichtige Cannabisextrakte in Deutschland auf den Markt gebracht. Zurzeit sind zwei hochdosierte Cannabisextrakte verfügbar. Laut Angaben des Unternehmens sollen im Laufe des Jahres 2022 weitere Cannabisextrakte auf den Markt kommen. Unter anderem auch THC- und ausgewogene CBD/THC-Produkte. „Medizinisches Cannabis stellt eine alternative Behandlungsmöglichkeit für Mediziner dar, wenn sich Standardtherapien als unzureichend wirksam erwiesen hätten“, erklärte Jean Monin, der Chef Commercial Operating Officer von Etypharm. Zudem sind die CBD-Extrakte eine sinnvolle Bereicherung was die Behandlungsmöglichkeit gegen Schmerzen, Epilepsie und Sucht angeht. Die Extrakte werden von Clever Leaves in EU-GMP-zertifizierten Anlagen in Kolumbien hergestellt. Zudem errichtet Etypharm eine Hotline zu Therapiefragen von Ärtzten ein. Auch bekommen Ärtzte, Apotheker und Patienten eine Informationsbroschüre mit Anwendungsbeispielen.

