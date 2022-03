Die Bereitschaft für eine Behandlung mit medizinischem Cannabis variiert von Land zu Land sehr stark. Die Ergebnisse für Europa liegen jetzt vor und geben einen überraschenden Einblick.

Eine Umfrage des Statista Global Consumer Survey ergibt, dass hierzulande 37 Prozent dazu bereit sind, sich mit cannabinoid haltigen Arzneimitteln behandeln zu lassen.

In dieser Umfrage wurden 2000-4000 Menschen pro Land befragt wie ihre Bereitschaft ist, ein Leiden mit Cannabis behandeln zu lassen.

Der Anteil der Bereitschaft geht von nur 18 Prozent bis immerhin 48 Prozent. Polen und Österreich führen mit jeweils 48 Prozent und 44 Prozent die Tabelle an. Am unteren Ende der Tabelle ist das Ergebnis doch eher überraschend. Italien mit 18 Prozent und Frankreich mit 22 Prozent bilden das Schlusslicht. Die ansonsten eher liberaleren Länder wie Spanien (wo Cannabis Social Clubs erlaubt sind) und die Niederlande, die eine eher liberale Cannabispolitik fahren liegen im Mittelfeld. In Spanien sind es 25 Prozent, in den Niederlanden hingegen sind es 29 Prozent.

Cannabis und cannabinoid haltige Arzneimittel haben leider immer noch eine negative Konnotation in der Gesellschaft. Hierbei ist auch der Gesetzgeber angehalten die Bedeutung von Cannabis in der Medizin zu ändern und diese nach wissenschaftlichen Kriterien neu zu konnotieren. Viele Menschen sind bereit, sich mit Opioiden oder Benzodiazepinen (Beruhigungsmittel) behandeln zu lassen. Die Bereitschaft für eine Behandlung mit Heroin wäre jedoch eine ganz andere. Dies zeigt, dass die Assoziationen mit einem Namen deutlich relevanter sind, als der eigentliche wissenschaftliche Standpunkt. Deswegen braucht es mehr Aufklärung.

Cannabis kann für viele Patienten ein ideales Medikament sein, dabei sollten Altlasten keine Rolle spielen. Arzt und Patient sollten unvoreingenommen einzelne Medikamente als Behandlung in Betracht ziehen und abwägen, auch nach möglichen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, welches die richtige Option für den Patienten ist.

Ein Beitrag von Simon Hanf

