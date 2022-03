Studie: CBD-Blüten bei Heilung von Psychosen?

CBD-Blüten sollen bei Psychose helfen



Laut einer aktuellen Studie aus der Schweiz wurde bewiesen, dass CBD-Konsum bei Psychosen helfen kann. Studien zu diesem Thema sind noch recht selten und nur begrenzt erforscht. Nun belegt eine aktuelle Studie, dass das Rauchen von CBD-Blüten in Zigarettenform den Gebrauch von bestimmten Medikamenten reduzieren kann. In der Studie, die in Zusammenarbeit mit der Universität Basel und Lübeck durchgeführt wurde, wurde die Wirkung von CBD-Zigaretten an Psychose-Patienten durchgeführt. Zu diesen Menschen gehören unter anderem, die an Schizophrenie, Angstzuständen und Wahnvorstellungen leiden. Die Ergebnisse der Studie sind überraschenderweise positiv. Dass Cannabis gesundheitlich nicht schädlich ist, ist bereits bekannt. Nun wird mit dieser Studie nochmals bestätigt, dass nicht nur der Wirkstoff THC, sondern auch CBD bei Psychosen behilflich sein kann: „Wir bekommen viele Rückmeldungen von Kunden, die uns beschrieben haben, dass verschiedene Beschwerden wie Kopf- oder Rückenschmerzen dank CBD-Blüten gelindert wurden.“

