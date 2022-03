Laut einer Studie schadet Cannabis-Konsum in der Schwangerschaft der Kindesentwicklung







Cannabis ist unter Schwangeren eine beliebte Freizeitdroge. Unter Laien wird der Cannabis-Konsum als harmlos bezeichnet, doch wie richtig ist die Annahme?



Laut einer Studie fand ein US-Forscherteam einen Zusammenhang zwischen Cannabis-Konsum und der späteren Entwicklung des Kindes. Folgen beim Nachwuchs wären psychische Auffälligkeiten, vor allem leiden diese unter erhöhter Ängstlichkeit und Stressanfälligkeit. Die Langzeit-Studie untersuchte 322 Mütter mit Kind, die 2009 Planzetaproben abgaben. 71 der 322 Frauen gaben an, dass sie während der Schwangerschaft Cannabis konsumiert hatten. Die Kinder der Mütter, im Alter von drei bis sechs Jahren wurden psychisch und physiologisch untersucht. Das Ergebnis der Untersuchung war wie folgt: Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft Cannabis konsumierten, waren viel ängstlicher, aggressiver und hyperaktiv. Auch Haarproben wurden den entnommen und erforscht. In den Proben fanden die Forscher deutlich erhöhte Werte des Stresshormons Cortisol. Zudem gab es bei den Untersuchungen Auffälligkeiten in ihrer Herzratenvariabilität. Dies deutet auf eine erhöhte Stressanfälligkeit und Angststörungen.

