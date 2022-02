Unterirdische Cannabis-Plantage in Sonderhausen gefunden

In Sonderhausen wurde eine unterirdische Cannabis-Plantage ausgehoben









In Sonderhausen (Kyffhäuserkreis) hat die Polizei eine unterirdische Cannabis-Plantage ausgehoben. Insgesamt haben die Beamten an Samstag knapp 1.000 Pflanzen beschlagnahmt. Auch wurde die Technik für Beleuchtung und Bewässerung abtransportiert. Die Polizei bekam einen anonymen Hinweis, es würde in einer Industriebrache ein „weit verzweigtes unterirdisches System“ geben, so der Polizeisprecher. Informationen zu einem möglichen Tatverdächtigen gäbe es bislang noch nicht. Nach Angaben vom Sonntag flog die versteckte Plantage in Thüringen durch die ungewöhnliche Wärme in ihrer Umgebung auf.

