Kulturminister Piwarz ist gegen die Cannabis-Legalisierung

Christian Piwarz äußert sich gegen die geplante Cannabis-Legalisierung



Christian Piwarz, der Kulturminister hat sich ausdrücklich gegen die geplante Legalisierung von Cannabis geäußert. Laut Piwarz würde die Freigabe mehr Aufklärungsarbeit in den Schulen bedeuten. Und die Drogenpräventionen nehmen jetzt schon zu viel Platz in den Schule ein: „Mit der Legalisierung von Cannabis wird die Drogenprävention an Schulen ungleich schwerer. Uns werden von Schulen vereinzelt Fälle gemeldet, da sind die Schüler gerade erst zwölf Jahre alt. Doch gerade im Jugendalter ist der Konsum von Marihuana oder Haschisch mit besonderen Risiken verbunden. Ein Gehirn, das sich im Aufbau befindet, kann langfristig geschädigt werden. Psychosen oder Depressionen können die Folgen sein.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken