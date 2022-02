Cannabis-Psychose? – Mann in Thailand amputiert sich seinen Penis

23-Jähriger Cannabis-Konsument beschneidet sich selbst

Laut dem Journal of Medical Case Reports hat sich ein 23-Jähriger Mann in Thailand sich seinen Penis amputiert. Laut den Angaben konsumierte der junge Mann für zwei Jahre Cannabis, machte eine Pause für drei Monate und rauchte wieder zwei Gramm Cannabis. Mit einer Bong. Nachdem Rauchen bekam er eine Erektion ohne jegliche sexuelle Stimulation. Zudem verspürte er vermehrt Schmerzen in seinem Genitalbereich. Um den Schmerzen zu entkommen, fing der 23-Jährige die Penishaut abzuschneiden und amputierte letztendlich seinen Penisstumpf mit einer Schere. Der junge Mann hatte zuvor keine Auffälligkeiten in Bezug auf Psychosen gezeigt. Nachdem die Blutung für zwei Stunden nicht stoppen wollte, begab sich der Mann in die Notaufnahme. Wo die Blutung zwar gestoppt werden konnte, aber der abgeschnittene Teil des Penis konnte nicht mehr angenäht werden, da dieser mit Ameisen kontaminiert war. Außerdem wurde er mental untersucht und die Ärzte fanden heraus, dass er nachdem Cannabis-Konsum angebliche Halluzinationen hatte: „His mental status examinations found he had visual and auditory hallucinations, such as seeing moving shadows, hearing birds chirping or insects buzzing, depressed mood, and restricted affect.“ Konsumiert hatte er nur Cannabis, keine weiteren Drogen und auch kein Alkohol. Ob das Cannabis gestreckt war oder nicht konnte nicht geklärt werden.

