USA: Alkohol im Schatten von Cannabis

Cannabis läuft in Sachen Umsatz Alkohol den Rang ab

Immer mehr greifen zum Joint statt zum Glas.

Im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts stehen alle Zeichen auf grün: Seitdem der Staat vor vier Jahren Cannabis legalisierte, konnte man einen eindeutigen Trend verzeichnen – die Bürger schienen dem Kraut jedes Jahr ein wenig mehr zugeneigt. Zuletzt hatte sich dies in den Steuereinnahmen gezeigt: Während Alkohol 51,3 Millionen Dollar Steuereinnahmen brachte, konnte Cannabis 74,2 Millionen Dollar in die Staatskassen spülen. Dieser Trend ist keineswegs ungewöhnlich seitdem mehrere Staaten in den USA Cannabis legalisierten.



Während die Cannabis-Verkaufszahlen also schnell steigen, sinken die Verkaufszahlen für Bier, Wein und co. Massachusetts schlägt auf den Nettopreis 10,75 Prozent Verbauchssteuer, 6,25 Prozent Umsatzsteuer und eine lokale Steuer von bis zu drei Prozent. Damit fährt der Bundesstaat sehr gut – nachdem der Preis für eine Unze (also etwa 28 Gramm) zeitweise bei 400 Dollar lag, hat er sich mittlerweile bei etwa 360 Dollar eingependelt. Das sind ein bisschen mehr als 12 Dollar pro Gramm Cannabis – damit gehört Massachusetts zu den Bundesstaaten, in denen man etwas tiefer in die Tasche greifen muss, will man den Abend mit einem Joint ausklingen lassen. In Kalifornien oder Washington zahlt man nur etwas mehr als 200 Dollar pro Unze.



Dennoch ist dieser Preis, wie man bereits an den Verkaufszahlen sehen kann, durchaus in der Lage, dem Schwarzmarkt Probleme zu bereiten. Vor allem da dieser wohl kaum über die Fülle an verschiedenen Produkten und guter Beratung verfügen wird. Pro-Cannabis Stimmen erwarten ein erneutes Sinken des Preises, sobald die umliegenden Staaten Hanf legalisiert haben – dann würde sowohl Angebot als auch Nachfrage steigen und der Wettbewerb den Preis weiter drücken.



Die Verkaufszahlen in den USA steigen derweil weiterhin stark an – 2021 wurden 24 Milliarden Dollar umgesetzt. Das sind satte 40% mehr als noch im Jahr zuvor. Dabei ist noch kein Ende des Wachstums in Sicht: Immer mehr Staaten legalisieren Cannabis, sogar eine landesweite Legalisierung rückt immer mehr in die Wahlprogramme der Politiker.

