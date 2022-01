Behandlungsfälle durch Cannabiskonsum gestiegen

Psychische Störungen durch Cannabis werden häufiger

Keine Stille im Kopf

Die Behandlungsdaten des Statistischen Bundesamts der Jahre 2000 bis 2018 zeigen beunruhigendes: Stationäre Krankenhausaufenthalte von Menschen mit psychischen Störungen in direktem Zusammenhang mit Cannabiskonsum ist seit der Jahrtausendwende um das beinahe sechsfache angestiegen. Die Zahl der Behandlungsfälle lag im Jahr noch bei 3400, achtzehn Jahre später ist diese auf 19,100 angestiegen.



Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Krankenhausaufenthalte aufgrund von Alkohol oder Schizophrenie nicht angestiegen. Leider lagen zum Zeitpunkt der Datenabfrage keine neueren Zahlen vor, so der Co-Autor der Studie, Maximilian Bahr. Der rasante Anstieg der Behandlungsfälle hat aber wohl kaum etwas mit anderen Inhaltsstoffen zu tun. Viel mehr sind es zunehmende Potenz und Verfügbarkeit der Droge, welche zu mehr Behandlungen führt. Problematisch ist hierbei auch synthetisches Cannabis, dessen Stärke und Suchtpotential auch natürlichem Cannabis einen schlechten Ruf bescheren.



Die Studie spricht sich aber nicht gegen eine Legalisierung aus, sondern betont vielmehr, dass eine weitere Zunahme der Behandlungsfälle bei einer Legalisierung unvermeidbar ist. Die Wissenschaftler mahnen also an, ausreichende Vorkehrungen zu treffen. Präventions- und Suchtbehandlungsmaßnahmen sind im Falle einer Legalisierung definitiv notwendig – ein Schritt den die Ampel-Koalition mit Steuereinnahmen aus dem Cannabisverkauf finanzieren würde. Zusätzlich würde allein schon die bessere Kontrolle und Qualität sowie Kundenberatung (in der Apotheke oder dem Coffeeshop) im Falle einer Legalisierung auch Präventionsarbeit leisten.

