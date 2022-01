Mit 60 Kilogramm Haschisch im Auto erwischt

29-Jähriger wird beim Drogenschmuggel an der niederländischen Grenze erwischt





Bei einer Routinekontrolle des Grenzverkehrs der Bundespolizei am vergangenen Freitag wurde ein 29 Jahre alter Mann mit 60 Kilogramm Haschisch erwischt. Der Mann fuhr über die Autobahn A280 aus den Niederlanden nach Deutschland. Laut der Bundespolizei wird der Wert des Haschischs auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt. Das Haschisch war säuberlich portioniert in 60 Päckchen, die laut der Polizei in einem „fachmännisch eingebautem Versteck“ verstaut waren. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Außerdem fanden die Beamten auch Crystal und Meth in kleinen Mengen. Die Beamten gehen hier von Eigenkonsum aus. Laut einem Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim wird dieser Fall als „außerordentlichen Fahndungserfolg gegen die internationale Rauschgiftkriminalität“ bewertet. Der Straßenhandel von dem Haschisch sei verhindert worden.

