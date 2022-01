CBD-Schmuggel aus der Schweiz nach Deutschland

Schweizer haben versucht über 50 Kilo CBD-Cannabis nach Deutschland zu transportieren



Zwei Schweizer wurden an der Grenzkontrolle am Autobahnzoll in Weil am Rhein verhaftet. Die Beiden hatten in ihren Fahrzeugen insgesamt 54 Kilogramm CBD dabei und wollten damit nach Deutschland einreisen. Ihre Autos wurden vom Zoll durchsucht und während eines Verhörs stellten die Zollbeamten fest, dass die beiden zueinander gehören würden. Gegen den 27- und den 26-Jährige wurde wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Strafverfahren eingeleitet und beide wurden festgenommen. Die Schweizer wurden dem Amtsgericht Lörrach vorgeführt, die Untersuchungshaft für beide anordnete. Auch ergaben Laboruntersuchungen, dass es bei dem CBD um Cannabis mit THC-Gehalt ginge. Mit einem Anteil von mehr als 0,2 Prozent. In der Schweiz wäre dies legal gewesen, da die ein THC-Gehalt von weniger als 1 Prozent seit 2011 legalisiert worden ist. In Deutschland liegt der Schwellenwert noch tiefer als 0,2 Prozent. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken