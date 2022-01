Drug Checking in Berlin soll bald beginnen

Das Drug Checking Projekt soll bald in Berlin starten





Das Drug Checking Projekt soll nun bald in Berlin beginnen. Mit diesem Projekt soll vor der Cannabis-Legalisierung gestartet werden. Zudem soll es Konsumenten ermöglicht werden das erworbene Cannabis auf giftige Zusatzstoffe analysieren zu lassen. Das lange angekündigte Projekt wurde mehrfach verschoben, doch aus einer Antwort des Senats ging nun der Start des Drug Checkings hervor. Das Cannabis der meisten Konsumenten ist meistens gestreckt. Dealer mischen teils giftige Zusatzstoffe wie Kokain, Haarspray etc. unter das Cannabis. Jedoch wurde noch kein medizinisches Personal zur Drogenanalyse besetzt oder auch ausgeschrieben. Der Grund seien die Neuwahlen. Der Landeshaushalt 2022/2023 soll in den nächsten Monaten verabschiedet und die Stellen auch besetzt werden, so der Senat.

