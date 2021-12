Cem Özdemir kündigt Anbau von Cannabis an

Bundesagrarminister Cem Özdemir gibt großflächigen Anbau von Cannabis bekannt







Cem Özdemir von den Grünen ist der neue Landwirtschaftsminister und sieht bei den deutschen Landwirten ein großes Interesse im Hanfanbau. Weshalb er nun auch den großflächigen Anbau von Cannabis ankündigt. „Sobald der Bundestag das Gesetz des Gesundheitsministers verabschiedet hat, wird die Landwirtschaft auch diese Nutzpflanzen anbauen.“ Zudem ergänzte er: „Niemand soll sich die Birne wegkiffen, aber ich freue mich, dass der Irrsinn des Cannabis-Verbots endlich endet.“ Und wies somit die Kritik an der Cannabis-Legalisierung zurück. Zudem erwähnte Özdemir ebenfalls auch, dass durch den Anbau in Deutschland kein Konsument mehr auf „der Straße“ Cannabis kaufen müsste und durch die kontrollierte Abgabe von Cannabis keine Nebenwirkungen auftreten würden. Die Polizeigewerkschaften jedoch äußern sich weiterhin skeptisch zu der anstehenden Legalisierung, sowie auch die Unionparteien. Cem Özdemir jedoch argumentierte wie folgt: „Eine Legalisierung, wie wir sie jetzt planen, stärkt also den Jugend- und Verbraucherschutz – und er entlastet unsere Polizei, die sich auf den Schwarzmarkt mit harten Drogen konzentrieren kann.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken