Franjo Pooths Comeback mit einem CBD-Geschäft

Ehemaliger Unternehmer Franjo Pooth kehrt zurück mit CBD-Geschäft









Nachdem die Ampel-Parteien die Cannabis-Legalisierung im Koalitionsvertrag aufgenommen haben, sehen viele Unternehmer die Chance, in das Cannabis-Geschäft einzusteigen. Sowie auch Franjo Pooth, der ehemalige Unternehmer und Ehemann des TV-Promis Verona Pooth. Mit seiner Marke Pacific Healthcare produziert und verkauft der 53-Jährige CBD-Produkte. In einem Gespräch mit der Gründerszene erwähnt Franjo Pooth: „CBD ist das neue Vitamin C“. Man spricht von goldenen Zeiten in der CBD-Branche und dies möchte Franjo Pooth sich nicht entgehen lassen. Zumal heißt es in der Branche, dass sich mit CBD Margen in Höhe von 70 bis 80 Prozent generieren lassen würden. Pacific Healthcare ist im März gestartet und seitdem konnte das Unternehmen 60.000 Kunden erwerben, so Pooth. Auch soll die Firma im ersten Jahr einen achtstelligen Umsatz generieren und eventuell auch Gewinn einbringen.

