Cannabis-Legalisierung in Deutschland

Was bringt die anstehende Cannabis-Legalisierung mit sich?





Seit Dienstag, den 07. Dezember 2021 unterzeichneten die Ampel-Parteien den gemeinsamen Koalitionsvertrag. Und am 08. Dezember wurde Olaf Scholz (SPD) zum Kanzler im Bundestag gewählt. Auch steht auf der Agenda der Ampel-Parteien die Cannabis-Legalisierung. Nun stellt sich die Frage, wann man denn nun mit der Legalisierung rechnen kann. Zudem ist die Bevölkerung in ihrer Meinung zu diesem Thema gespalten. Viele finden diesen Schritt sehr wichtig, einige fürchten vor der Cannabis-Legalisierung. Doch ab wann ist denn nun Cannabis legal? Laut den Ampel-Parteien, dürfen lizenzierte Händler Cannabis verkaufen, müssen aber auch die Qualitätsstandards erfüllen. Auch wollen die Ampel-Parteien nach vier Jahren das Gesetz auf seine gesellschaftliche Auswirkung überprüfen. Zudem soll damit auch das Ziel der Qualitätskontrolle vereinfacht werden. Somit kann die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert werden. Auch soll durch die Legalisierung der Schwarzmarkt ausgeloschen werden.



Die Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren (SLS) jedoch ist strikt gegen eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland und somit auch gegen die geplante kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Laut der SLS seien die Risiken, die eine Legalisierung mit sich bringt, größer als die erhofften Chancen. Auch würden die cannabisbezogenen Suchtprobleme unter Kindern und Jugendlichen zunehmen, so Olaf Rilke (SLS-Geschäftsstellenleiter). Zudem äußert sich Rilke wie folgt: „Hier wäre der Gesetzgeber aufgefordert, Präventionsarbeit und Hilfeangebote zu stärken.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken