33-Jähriger Autofahrer wird unter Drogeneinfluss angehalten

Beamten erwischen einen 33-Jährigen beim Fahren unter Drogeneinfluss



Beamten der Polizeistation Groß-Gerau hielten in der Nacht zum Dienstag einen 33-Jährigen Autofahrer an. Die Polizisten bemerkten schnell, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Nach dieser Feststellung wurde das Fahrzeug des 33-Jährigen durchsucht. Dabei fanden die Beamten circa 100 Gramm Haschisch, Marihuana und Amphetamin sowie auch Gebrauchsgegenstände, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinwiesen. Die Polizei hat die Drogen beschlagnahmt, der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurde Blut abgenommen und erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

