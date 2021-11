SPD-Politikerin Susana dos Santos-Herrmann will Legalisierung für alle Drogen

Legalisierung aller Drogen fordert die SPD-Politikerin Susana dos Santos-Herrmann



Die Cannabis-Legalisierung war eines die schnellen Einigungen der Ampel-Koalition. Nun soll dies langsam in die Wege geleitet werden. Die SPD-Politikerin Susana dos Santos-Herrmann dagegen fordert nun die Legalisierung aller Drogen. Denn nur die Cannabis-Legalisierung ist für Santos-Herrmann nicht genug. Die Politikerin aus NRW argumentiert ihre Forderung wie folgt: „Polizei und Justiz hätten dadurch mehr Zeit, den großen Drogendeals nachzugehen, weil die kleinen Fälle wegfallen würden.“ Das Vorbild der SPD-Politikerin ist Portugal, wo der Besitz von Drogen seit 2001 nicht mehr als kriminell eingestuft wird. Zudem sagt Susana dos Santos-Herrmann ebenfalls: „Mit einer Cannabis-Legalisierung wären die Probleme am Neumarkt zum Beispiel nicht gelöst, denn am Neumarkt wird mit stärkeren Drogen gedealt.“ Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) sieht das portugiesische Modell als Vorteil: „Drogen wären nicht legalisiert, sondern weiter verboten“, äußerte sich der nordrhein-westfälische BDK-Vorsitzende Oliver Huth.

