Stadt Dresden reicht Antrag auf Cannabis-Modellprojekt ein

Dissidenten-Fraktion im Dresdner Stadtrat stellt Antrag auf Cannabis-Legalisierung



In Dresden wurde von der Dissidenten-Fraktion im Stadtrat ein Antrag auf Legalisierung von Cannabis eingereicht. In dem Antrag wird ein Modellprojekt für die Legalisierung vorgeschlagen. Der Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) soll in Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Suchtprävention der TU Dresden und der Polizei ein Modellprojekt für die Legalisierung von Cannabis entwickelt haben. Im Antrag steht dieses Vorhaben als „verantwortungsvolle“ Abgabe von Cannabis. Verkauft werden soll es in Apotheken oder in Cannabis Social Clubs. Das Ziel ist es, die Konsumenten vor gestrecktem Cannabis zu schützen. Ob der Antrag vom Stadtrat genehmigt wird, steht noch nicht fest. Man schätzt jedoch eine Mehrheit für den Antrag, wie aber die Räte letztendlich entscheiden bleibt noch offen. Das Gesundheitsamt hat bereits den Antrag abgelehnt mit folgender Begründung: “Die Legalisierung von Cannabis würde zu einer weiteren Verharmlosung des Konsums und einer Senkung der Hemmschwelle, Cannabis zu konsumieren, vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beitragen”.

