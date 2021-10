Bernauer Jugendrichter Andreas Müller sieht die Ampel-Koalition als Chance für eine Cannabis-Legalisierung





Der Bernauer Jugendrichter Andreas Müller ist seit Jahren ein großer Verfechter der Cannabis-Legalisierung. Nun sieht er in der Ampel-Koalition und in der laufenden Debatte um die kontrollierte Abgabe von Cannabis große Möglichkeiten, dass die gesetzlich in Deutschland etwas ändern wird. Andreas Müller hat in einem Gespräch mit rbb nochmals erwähnt, wie wichtig dieses Thema sei und dass man die bisherige gesetzliche Handhabung überdenken müsste. Am Mittwoch äußerte sich Müller wie folgt: “Cannabis ist in der Bevölkerung. Cannabis sollte reglementiert werden und sollte frei zugänglich für jeden erwachsenen Bürger sein. Wie man es konkret ausgestaltet, ist dann eine nachrangige Frage. Es geht erst um die Frage des Ob und dann kann man es machen über verschiedene Möglichkeiten”. Zudem betonte der Jurist ebenfalls, dass Polizei und Justiz mit einer Cannabis-Legalisierung entlastet werden könnte.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken