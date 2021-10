Cannabis-Konsum in EU-Ländern zugenommen

Aktuelle Studie: Konsum von Cannabis in EU-Ländern stark zugenommen

Laut einer aktuellen Studie hat der Konsum von Cannabis in den EU-Ländern zugenommen. Der täglich Konsum von Cannabis hat sich insbesondere in Spanien und Portugal vermehrt. So die Studie der Abteilung Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) des Universitätsklinikums Hamburg -Eppendorf (UKE) ( Deutschland). Diese Studie wurde von Socidrogalcohol bestätigt und in „The Lancet Regional Health-Europe“ veröffentlicht. Aus der Studie sieht man ebenfalls, dass in westlichen Ländern häufiger gekifft wird als in östlichen. In Frankreich, den Niederlanden und Spanien wurde ein deutlicher Anstieg an Erwachsenen Cannabis-Konsumenten im mittleren Alter wahrgenommen. Im Gegensatz dazu gab es in Deutschland unter den jüngeren Erwachsenen einen rasanten Anstieg der Konsumenten.

