Privater Cannabis-Konsum soll in Malta legalisiert werden

Malta will den Besitz, Anbau und die Einnahme von Cannabis legalisieren



Maltas Gleichstellungsminister Owen Bonnici hat den Gesetzentwurf für die Cannabis-Legalisierung vorgestellt, bevor dieser dem Parlament vorgelegt wird. In diesem Entwurf steht, dass der private Cannabis-Konsum legalisiert werden soll. Mit der Legalisierung soll somit der Mafia eine wichtige Einnahmequelle entzogen werden. Das Ziel ist es in erster Linie nicht die Kultur oder den Cannabis-Konsum zu fördern, sondern den Drogenhandel zu Entschleunigung und den Schaden zu verringern. In dem Gesetzentwurf soll der Handel mit Cannabis weiterhin eine schwere Straftat bleiben. Dafür soll aber der begrenzte persönliche Konsum durch Erwachsene vollständig legalisiert werden. Somit kann man nicht mehr für den Besitz von geringen Mengen nicht mehr festgenommen werden. Wird das Gesetz verabschiedet, dann würde der Cannabis-Konsum in geschlossenen Räumen gestattet sein. Auch der Besitz von bis zu sieben Gramm und der Anbau von nicht mehr als vier Cannabis-Pflanzen zu Hause wäre erlaubt.

