Sänger Justin Bieber möchte die Enttabuisierung von Cannabis

Sänger Justin Bieber setzt sich für die Enttabuisierung von Cannabis ein



Der 27-Jährige, kanadische Popsänger Justin Bieber setzt sich für die Enttabuisierung von Cannabis ein. Und steigt selbst in das Marihuana-Geschäft ein. Mit einem kalifornischen Unternehmen verkauft er nun vorgerollte Joints. Der Konsum von Cannabis ist inzwischen in mehreren US-Bundesstaaten legal. Ende März hatte auch das New Yorker Parlament nach jahrelangen Diskussionen Cannabis legalisiert. Dennoch gibt es keine Legalisierung auf Bundesebene. Just Bieber schrieb an den Fernsehsender „Bloomberg“ ein Statement, in dem er erklärte, wie wichtig das Cannabis-Unternehmen sei und dass es für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen sind, Cannabis zugänglich zu machen und zu entstigmatisieren. Die Joints werden inzwischen in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Massachusetts und Florida vertrieben.

