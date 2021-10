Cannabis-Konsum in Deutschland nimmt immer mehr zu

Folgen des steigenden Cannabis-Konsums führt zu immer mehr Behandlungen



Laut dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2020 wird deutlich hervorgehoben, dass Cannabis in Deutschland zurzeit die am meist konsumierte illegale Droge ist. Nach den Berichten zufolge haben circa 46 Prozent der 18- bis 25-Jährigen einmal Cannabis ausprobiert. Nun gab es eine aktuelle Auswertung der Versichertendaten der AOK am Bodensee-Oberschwaben. Aus der Auswertung geht deutlich hervor, dass der die Cannabis-Therapien der Patienten im Landkreis Ravensburg angestiegen sind. Im Jahr 2015 waren es noch 125 Versicherte, im Jahr 2019 jedoch waren bereits 236 Patienten in einer Cannabis-Therapie. Dies entspricht 0,2 Prozent aller AOK-Versicherten in der Region. Auch wurde festgestellt, dass die Veränderung bei Frauen höher ist als bei Männern. Im Schnitt ist die Behandlung wegen Cannabis-Konsum der AOK-Versicherten von 2015 bis 2019 jährlich um 14,2 Prozent gestiegen. Bei Frauen jedoch ist die jährliche Veränderung signifikant höher als bei Männern gewesen.

