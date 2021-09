Luxemburg: Kein Verkauf vom legalem Cannabis

Der legale Verkauf von Cannabis wird in Luxemburg nicht umgesetzt

Die Luxemburger Regierung versprach im Jahr 2018 ein Gesetz, welches den legalen Verkauf von Cannabis erlauben sollte. Nun sieht dieses Versprechen gekippt worden zu sein. Und die geplante Legalisierung vom Cannabis-Verkauf ist vorerst abgesagt. Stattdessen will die Regierung nur den Anbau von Cannabis für den privaten Konsum in kleinen Mengen erlauben. Grund für die nicht Legalisierung sei laut Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) juristische Hürden im europäischen Rechtsrahmen, die einer vollständigen Legalisierung im Wege stünden. Mit Blick auf die parlamentarische Arbeit zur Rentrée stellte die Gréng-Fraktionschefin Josée Lorsché stellte Anpassungen beim Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung in Aussicht.



