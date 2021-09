Bei Kontrolle finden Beamten ein halbes Kilogramm Cannabis

21-Jähriger wird mit halbem Kilogramm Cannabis vorläufig festgenommen







Bei einer Kontrolle auf der A9 in Eisenberg fand die Autobahn bei einem 21-Jährigen Mann ein halbes Kilogramm Cannabis. Der 21-Jährige war als Mitfahrer in Fahrrichtung Berlin unterwegs, als die Autobahnpolizei den VW Golf stoppte und auf dem Parkplatz Kuhberg kontrollierte. Im Gepäck des 21-Jähriges wurden ca. ein halbes Kilogramm Cannabis gefunden und beschlagnahmt. Daraufhin wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz erstattet. Auch wegen der hohen Menge an Cannabis wurde der junge Mann von den Beamten vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera wurde der Tatverdächtige am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

