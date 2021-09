Über 100 Kilo Cannabis und Haschisch wurde beschlagnahmt

42-Jähriger Hamburger soll Drogen aus Spanien bezogen haben



Bild: Freeimages / Christian Kitazume



Die Staatsanwaltschaft Lübeck teilte mit, dass ein 42-jähriger Mann aus Hamburg soll mit einem anderen Mann zusammen Cannabis und Haschisch aus Spanien bezogen haben. Nun kam während den Ermittlungen raus, dass der Hamburger eine Scheinfirma in einem Gewerbeobjekt in Reinbeck „gegründet“ hat. Am 10. September 2021 konnten Fahnder eine Lieferung des nicht existierende Unternehmen lokalisieren und untersuchen. Dabei fanden die Beamten rund 104,5 Kilogramm Cannabis und Haschisch. Dabei sollte sich in den Kisten technisches Equipment befinden. Nun wurde gegen den 42-jährigen Haftbefehl erlassen, jedoch befindet er sich zurzeit auf der Flucht. Der Mittäter, ein 26-Jähriger ebenfalls aus Hamburg wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die beschlagnahmten Drogen haben einen Wert von circa einer Million Euro.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken