Mini-Legalisierung in Italien für Cannabis-Anbau?

Diskussion in Italien um eine Mini-Legalisierung: Vier Hanfpflanzen pro Kopf



In Italien wird zurzeit über eine Mini-Legalisierung von Cannabis diskutiert. Der Cannabis-Anbau in kleiner Menge könnte in Italien bald legal sein. Der Anbau sei für den privat Konsum gedacht. Vier Hanfpflanzen pro Kopf soll es für jeden geben. Um dieses Vorhaben jedoch durchzusetzen, müssen beide Kammern des italienischen Parlaments dem Plan zustimmen. Und damit könnte der Besitz von bis zu privaten Hanfpflanzen pro Person legalisiert werden. Laut einer Schätzung der EU-Drogenaufsichtsbehörde liegt Italien auf Platz zwei nach Frankreich, was den Cannabiskonsum angeht. Die Befürworter dieses Gesetzes hoffen, dass mit dieser Legalisierung gegen die Drogenmafia angekämpft wird. Gegner der Legalisierung in Italien fürchten, dass der Cannabis-Konsum weiter zunehmen könnte.

