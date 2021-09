Armin Laschet äußert sich besorgt über die Folgen von Cannabis-Konsum

Unions Kanzlerkandidat Armin Laschet warnt vor den Folgen des Cannabis-Konsums



Kurz vor den Wahlen gibt es vermehrt Diskussionen über die Legalisierung von Cannabis. Die meisten Parteien streben das Ziel der Legalisierung an. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, sprach jedoch bei seinem Auftritt in der ARD-Wahlarena verschiedene Themen an, unter anderem auch über seine Pläne bezüglich der Drogenpolitik und insbesondere über die Legalisierung von Cannabis. Laschet zeigte seine Haltung zu Gras. Bei dem Thema Cannabis sprach er sich gegen eine Legalisierung aus: „Ich kenne aber selbst im familiären Kreis Menschen, die mit leichten Drogen begonnen haben – das war früher Hasch oder anderes – und die danach richtig drogensüchtig und ganz krank geworden sind.“ Armin Laschet warnt vor den Folgen des Cannabis-Konsums, es sei vorsichtig geboten mit dem Umgang und deshalb ist Unionskanzlerkandidat gegen eine Legalisierung. Auf die Frage, ob er selbst schon mal gekifft habe, kam ein klares „Nein“.

