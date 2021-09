Der Mehrheit zuhören

Umfragen sehen Frankreich als sehr pro-Cannabis. Zeit zu handeln.

Frankreich testet medizinisches Cannabis. Bereits seit März soll herausgefunden werden, ob tatsächlich therapeutischer Bedarf besteht. Ebenso soll untersucht werden, ob medizinisches Cannabis sicher und wirksam ist. Etwa 3000 Patienten sollen an dem Experiment teilnehmen. Getestet werden zunächst Patienten die unter Krankheiten wie Epilepsie, Krebs oder multipler Sklerose leiden.

Die Ergebnisse sollen 2023 veröffentlicht werden. Pro-Cannabis Stimmen ehen dies als einen ersten Schritt in Richtung Legalisierung. Und diese Stimmen werden in Frankreich immer lauter: Satte 91% der Franzosen befürworten eine Legalisierung von medizinischem Cannabis. Für eine komplette Legalisierung (innerhalb eines gesetzlichen Rahmens) sprachen sich dagegen ’nur‘ etwa 80% der Franzosen aus. Nur knapp fünf Prozent sehen die momentane Regelung als zu schwach an.

Die überwältigende Mehrheit der Franzosen sieht also die jetzige Gesetzeslage als unzureichend an. Zeit dieser Mehrheit zuzuhören und etwas zu ändern. Es bleibt jedoch abzuwarten, was die diesjährigen Wahlen bringen – die rechtskonservative Kandidatin Marie Le Pen ist für eine strenge und restriktive Drogenpolitik.

